HONOR Robot Phone規格包括2億像素主鏡頭及獨特的雲台 傳8月發表

早前 HONOR 預告推出的全新概念裝置 HONOR Robot Phone，據報將於8月正式發表。隨著新機面世的日期臨近，有關該機的影像規格亦陸續在網上流出。最新消息指出，HONOR Robot Phone 將搭載 2 億像素主鏡頭，並配合獨特的雲台設計，主打高階拍攝體驗!
據爆料達人 @SmartPikachu 最新透露的資訊，HONOR Robot Phone 確切會配備 2 億像素感光元件。雖然市場早前已對這款新機的鏡頭配置有所猜測，但最新的爆料進一步補充了這款主鏡頭的實際應用表現。消息指出，該 2 億像素主鏡頭將提供高水準且穩定的攝影能力，不僅能確保高清流暢的直播畫質，更能解鎖更多實用的影片錄製功能。
獨特雲台助相機自由移動及旋轉
與市面上的常規智能手機不同，HONOR Robot Phone 在機背採用了獨特的雲台相機結構。這個樞軸支撐系統允許相機模組自由移動及旋轉，無論裝置處於何種運動狀態，都能確保拍攝畫面保持穩定。由於 2 億像素主鏡頭直接整合於該雲台之上，因此在日常紀錄生活片段，或於不同場景進行多角度拍攝時，均能提供極高的防震效果。
事實上，HONOR 過去已在多款產品中應用 2 億像素感光元件。無論是 N 系列還是高階旗艦型號，廠方都能根據裝置定位作出相應的鏡頭調校，帶來不俗的攝影表現。在部分攝影比拼中，HONOR 裝置的鏡頭素質甚至能與 Apple 的高階機型看齊。例如早前推出的 Magic 8 Pro，在低光變焦測試中的表現，便展現出能與 iPhone 17 Pro Max 匹敵的實力。
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✨🇨🇳The Honor Robot Phone features a 360° rotating gimbal camera—super stable! pic.twitter.com/EoqzRON76E— 🇨🇳XuZhenqing徐祯卿 (@XueJia24682) March 6, 2026