HONOR Robot Phone規格包括2億像素主鏡頭及獨特的雲台 傳8月發表

早前 HONOR 預告推出的全新概念裝置 HONOR Robot Phone，據報將於8月正式發表。隨著新機面世的日期臨近，有關該機的影像規格亦陸續在網上流出。最新消息指出，HONOR Robot Phone 將搭載 2 億像素主鏡頭，並配合獨特的雲台設計，主打高階拍攝體驗!

據爆料達人 @SmartPikachu 最新透露的資訊，HONOR Robot Phone 確切會配備 2 億像素感光元件。雖然市場早前已對這款新機的鏡頭配置有所猜測，但最新的爆料進一步補充了這款主鏡頭的實際應用表現。消息指出，該 2 億像素主鏡頭將提供高水準且穩定的攝影能力，不僅能確保高清流暢的直播畫質，更能解鎖更多實用的影片錄製功能。