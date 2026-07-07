iPhone聽歌都可以有質素！　二千有找平玩入門級解碼耳擴配有線耳機

Fosi Audio MD3磁吸解碼耳擴配IM4入耳式耳機以入門價格為賣點。

對聽歌有要求的iPhone用家，如果想享受比使用AirPods更高的音質，不妨可以考慮這套入門級流動Hi-Fi，Fosi Audio MD3磁吸解碼耳擴配IM4入耳式耳機，不需天價發燒級Hi-Fi器材都可以聽到另一層次的音樂。

MD3磁吸小尾巴 Fosi Audio成立接近10年，最近由FUTEX Corporation Limited正式成為港澳官方總代理，帶來更多親民價的音響產品。這套售價$1099的MD3磁吸解碼耳擴，連同品牌首款有線入耳式耳機IM4（售價$899），不需$2000已可升級聆聽體驗。 MD3是品牌首款使用MagSafe磁吸設計的「小尾巴」便攜解碼耳擴，採用N52強磁吸背板可吸附在手機後，免卻電線拉扯，而且50g輕量化機身亦不覺負擔。特別採用雙USB-C介面設計，解決了以往用手機聽高品質無損音樂時耗電極快、又無法同時充電的問題，並可兼容iPhone及Android智能手機。

機身設計簡約，最突出是1.28吋的LCD圓形顯示器，可顯示音量、圖片輪播及趣味小遊戲，亦支援自訂顯示內容，可當作電子相簿，令裝置更具玩味。另外亦有橙色主控制、音量按鍵等，操作簡單直觀。

音樂細節盡現 MD3忠實還原音樂創作的表達及細節，半開放式音場令樂器的定位更清晰，整體聽感空間感更廣闊自然。搭載ESS ES9039Q2M旗艦解碼晶片，確保超高解析力同時，平衡性能與功耗，支援PCM 32bit/384kHz與原生DSD256高規格音訊解析，失真度低至0.00075%，呈現高品質無損聆聽體驗。由4顆ES9603Q組成的平衡放大電路，底噪控制僅1.7µV，充沛的驅動力帶來出色的聲道分離度，音樂純淨廣闊，人聲及樂器帶來豐富層次感。

品牌首款有線耳機 Fosi Audio首款有線入耳式耳機IM4採用了市面少見的半開放式腔體設計，主打均衡、自然、開闊且耐聽的音色表現。腔體由CNC 6063全鋁合金打造，表面經過噴砂與陽極氧化處理，內部採用鏤空結構減輕重量，單耳僅重7g佩戴輕巧。 搭載一個10mm PU鍍鈹振膜動圈單元，採用N52強力磁鐵的雙磁路系統，提供更均勻的磁場，大幅提升瞬態響應並降低失真。使用發燒級線材OFC鍍銀絞線，由4股共392支線芯組成，並採用採用2-Pin 0.78mm插針式母座，適配市面主流插針線材，可便捷更換3.5mm/4.4mm耳機線。

開放式設計音場明顯比一般封閉式入耳耳機更為開闊、自然，樂器定位清晰，層次感極佳，在聆聽編制樂曲、爵士樂、藍調或看電影、玩遊戲時都有很好的臨場感。調音風格相當均衡，中低頻有彈性、乾淨俐落，男女人聲貼近且富有情感；高頻明亮而低頻亦不突兀，非常適合長時間聆聽。 IM4隨附了調音配件，當中包括鋁合金與黃銅兩款材質導管來改變音色表現，亦有3種調音耳膠：提供「均衡」、「低頻」及「超低頻」共9對矽膠耳套，可以根據曲風喜好微調聲音。