Switch 2歐洲版將配備可更換電池　任天堂明年停售第一代主機

任天堂將於2027年2月起停止在歐洲及部分市場銷售Switch主機，此舉旨在符合歐盟關於設備電池可更換的新規定，並為過渡至Switch 2作準備。
明年開始停售
任天堂已確認，將於2027年2月起停止在歐洲及其他部分市場向零售商及透過Nintendo Store銷售Switch、Switch Lite及Switch – OLED型號主機，此日期距離Switch系統推出十週年僅數週。任天堂表示，這些型號將在2026年全年持續生產，並預計在歐洲市場廣泛供應。
停售現有Switch主機的決定，部分原因為應對不斷上升的製造成本以及向Switch 2的過渡。更重要的是，此舉是為符合歐盟新法規，法規要求特定設備必須方便用戶自行更換電池。為此任天堂將逐步淘汰部分現有產品版本，轉而推出配備用戶可更換電池的版本，其中包括Switch 2。
Switch 2與電池規格
任天堂將於今年秋季起，在部分市場推出配備可更換電池的Switch 2主機。這款經過改良的Switch 2，其電池容量為5172mAh，相較於現有版本的5220mAh，略微減少約1%。新系統的重量將比現有型號重約10克，總重量約為548克，而每個Joy-Con 2控制器亦會增加約2克。
配備可更換電池的Joy-Cons控制器預計最快於今年夏季上市，隨後Joy-Con 2控制器將於今年冬季推出。此外，Switch 2 Pro Controller、Nintendo 64 controller for Switch及GameCube controller for Switch 2亦將陸續推出。任天堂指出實際上市時間可能因製造和分銷等因素而有所延遲。
然而，部分周邊產品將不會推出配備可更換電池的版本，因此任天堂將逐步淘汰Switch Pro Controller、Sega Mega Drive及SNES控制器for Switch，以及Pokémon Go Plus+。
資料來源：Engadget