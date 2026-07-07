Switch 2歐洲版將配備可更換電池　任天堂明年停售第一代主機

任天堂將於2027年2月起停止在歐洲及部分市場銷售Switch主機，此舉旨在符合歐盟關於設備電池可更換的新規定，並為過渡至Switch 2作準備。

明年開始停售

任天堂已確認，將於2027年2月起停止在歐洲及其他部分市場向零售商及透過Nintendo Store銷售Switch、Switch Lite及Switch – OLED型號主機，此日期距離Switch系統推出十週年僅數週。任天堂表示，這些型號將在2026年全年持續生產，並預計在歐洲市場廣泛供應。

停售現有Switch主機的決定，部分原因為應對不斷上升的製造成本以及向Switch 2的過渡。更重要的是，此舉是為符合歐盟新法規，法規要求特定設備必須方便用戶自行更換電池。為此任天堂將逐步淘汰部分現有產品版本，轉而推出配備用戶可更換電池的版本，其中包括Switch 2。