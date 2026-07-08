職涯新路向 建造業持續轉型打破性別壁壘 入讀免學費兼終身就業支援

一提及地盤工地，腦海中自然會浮現汗流浹背、日曬雨淋的艱苦畫面，過去的工地工作的確偏重體力勞動，高強度的體能要求以及相對惡劣的工作環境，令不少女性望而卻步，在建築行業中女性身影可謂鳳毛麟角。然而，隨着行業的持續發展與技術進步，香港的建造業正徹底顛覆這項傳統行業的固有形象。 現時建造業工作已逐漸告別單純依賴高勞動力，不少工序已轉由先進的建築科技、人工智能及各類機械人協助完成。這些高智能化的技術大幅提升了工程效率與職業安全，工作環境亦變得更舒適，體力不再是唯一門檻。

GEN C 新世代 女性投身建造業成新趨勢 在這樣的轉型浪潮下，只要做事細膩且有良好的協調能力，配合對新科技的敏感度，恰好成為了推動智能建造不可或缺的重要力量。 香港建造學院（學院）於昨日特別舉辦了「WE BUILD GEN C：新世代女生 築構未來分享會」。請來香港建造學院院長楊文武博士、助理院長—資歷及質素控制蔡盈慧女士及幾位在學院就讀高等文憑的現屆女學生及畢業生，分享升學及職涯故事。 香港建造學院院長楊文武博士在分享會上指出，為配合全球數碼及AI發展趨勢，學院正全力透過職業專才教育（VPET），培育具備新科技應用能力的知識型人才。而統計數據更直接反映出女性對建造業認同度的顯著提升，截至2026年6月，香港建造學院的女學生比例已由2024/25學年的約11%，大幅攀升至19%。女性在情緒控制、細心程度等方面具備獨特優勢，在項目管理、成本計算等崗位上較易有出色表現。

香港建造學院院長楊文武博士

巾幗不讓鬚眉 三位新世代女生的追夢故事 正所謂巾幗不讓鬚眉，在分享會上請來的這3位女生正正是這句話的最佳證明。現就讀於土木工程監工高等文憑的二年級生陳依雯（蚊蚊），本來修讀中醫，但因為經濟原因毅然轉行，從報讀三個月的「細木工藝」短期課程開始，逐步掌握一技之長。隨後她接力報讀高等文憑課程以求自我增值，深入學習AutoCAD、建築信息模擬（BIM）、AI等新科技。有賴於學院的就業支援，目前蚊蚊已進入建築公司擔任實習工作，畢業後更可直接留任，獲得穩定收入以獨立支撐家庭經濟。

另一位屋宇裝備監工高等文憑課程的一年級學生何家倩（Cherie），在原本的職涯路上亦飽嚐辛酸，Cherie曾任職銷售多年。在疫情期間曾寄出逾百份履歷，卻因學歷問題而屢屢碰壁，偶然下在社交平台看到學院「免學費、有津貼」的廣告後決心報讀，因而大大改寫其人生軌跡。Cherie更成功申請「承建商贊助計劃」，在讀書期間除學院原定津貼，每月更可獲承建商提供的額外津貼，同時鎖定了實習及畢業後的就業機會。

而土木工程監工高等文憑畢業生鄭琬愉的故事，更是當之無愧的「建造業女漢子」。琬愉畢業一年，現於實習時的公司擔任助理管工。在工地管理工作中，琬愉發現女性細心及善於溝通的特質在傳統男同事居多的環境中是極大的優勢。她直言與師傅溝通時，往往能獲得更溫和及耐性的回應，成功擔當了團隊中重要的柔性溝通橋樑。與此同時，琬愉在工作之餘仍堅持追尋泰拳夢想，蟬聯三屆泰拳「拳后」，上月更代表香港赴吉隆坡出戰世界賽。她非常感謝公司對她追夢的全力支持，工作除了有穩定收入，亦提升了其體能與適應力，與她的泰拳事業相輔相成。

土木工程監工高等文憑畢業生鄭琬愉

無後顧之憂 完善資助與清晰階梯 這三位女性的成功故事，正是現今香港建造業包容與進步的縮影。香港建造學院為不同背景的學生提供了清晰且多元的發展路徑，課程主要涵蓋資歷架構第二至第四級。當中高等文憑課程（第四級）要求中學文憑試（DSE）成績達五科二級或以上；建造文憑課程只需中六畢業即可報讀；而完成中三的同學亦可入讀建造證書課程（第二級）。所有全日制課程均免除學費，並提供每月津貼，其中一年制的建造證書及建造文憑學生每月可獲4,800港元，高等文憑學生則可獲3,600港元。