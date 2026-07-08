Samsung Galaxy Unpacked 2026｜ Z Fold 8 Ultra預告全新闊屏設計！AI體驗升級、贏摺機攻略

Samsung宣布年度發布會Galaxy Unpacked即將於7月22日香港時間9pm在英國倫敦舉行，傳聞全新Galaxy Z Fold 8 Ultra將帶來革命性設計與AI升級，粉絲更可在官網登記，有機會贏取全新Galaxy摺疊手機及瓜分總值88萬ClubS S Dollar、預訂禮遇、最新產品資訊及VIP活動邀請。

預計產品陣容

雖然官方Facebook上只交代短短幾句及一張入場券圖片，但已暗示了全新Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra將採用全新革命性設計，並帶來更個人化與高適應性的AI體驗。相信Galaxy Z Fold 8和Galaxy Z Flip 8將屬於常規迭代升級，搭載Snapdragon 8 Elite Gen 5晶片，相機會有小幅調整，兩款機型的售價均將上漲。

傳聞中的Galaxy Z Fold 8 Ultra將是今次發布會亮點，將配備5.4吋外屏和展開後7.8吋的內屏，尺寸參數與傳聞中的折疊iPhone極為相似。這種更寬廣、更方正的外形設計，與先前Fold系列修長窄身的設計風格截然不同。其他傳聞還包括S Pen回歸、旨在減輕螢幕摺痕可見度的新型鉸鏈設計，以及2億像素的主相機。