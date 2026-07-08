Galaxy S27 Pro傳非迷你Ultra　配備Exynos 2700處理器

傳 Galaxy S27 Pro 破滅「迷你版 Ultra」迷思！消息指大部份地區將配備 Exynos 2700 處理器

早前有傳聞指出SAMSUNG即將推出的Galaxy S27 Pro會採用6.47吋的特定屏幕功能，讓市場一度猜測它會成為一部細尺寸的「迷你版 Ultra」。不過隨着更多規格流出，這個說法似乎已經被推翻。除了早前曝光指Pro版與Ultra版在長焦鏡頭配置上會有所區別之外，最新消息顯示兩者在核心處理器的應用上亦會採取不同策略！ 據南韓媒體《Money Today》的報道，SAMSUNG Galaxy S27 Pro在北美以外的大部份地區市場，將會統一配備自家的Exynos 2700處理器。雖然以往國內市場通常會獲分配Snapdragon版本，但該報道中未有針對此點作進一步說明。

採用SF2P製程技術 至於定位最高的Galaxy S27 Ultra，則預期會在全球市場統一採用全新的Snapdragon Elite處理器。在核心效能及硬件規格的區分下，Galaxy S27 Pro明確地與Ultra版本保持了階級距離。 關於這款全新的Exynos 2700處理器，消息指它將會採用Samsung的SF2P製程技術生產。相比起Exynos 2600的SF2製程，新技術預期能降低約26%的功耗，並提升約15%的時脈速度。此外，有傳SAMSUNG這次會改變傳統將DRAM堆疊在晶片上方的設計，改為採用並排佈局，透過矽中介層將DRAM與處理器連接。

改善溫度控制表現 這種新設計能避免晶片熱力直接穿透DRAM才到達散熱組件，有助改善整體的溫度控制表現。雖然早前流出的初步跑分數據表現平平，但據了解是因為該測試樣本的運行時脈偏低，其大核心僅以2.88GHz運行，而市場預期最終版本配備的ARM C2 Ultra核心，最高時脈將可達到4.2GHz。 至於同系列的標準版Galaxy S27以及Galaxy S27+，市場預期這兩款機型亦會維持慣例，在絕大部份市場配備Exynos 2700處理器，並僅在北美或少數特定地區供應Snapdragon版本。 文章獲 Mobile Magazine 授權轉載