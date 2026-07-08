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科技
出版：2026-Jul-08 13:04
更新：2026-Jul-08 13:04

本地研發Solos AirGo V2智能眼鏡　首創迷你屏＋私隱配件勝大牌！

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智能眼鏡品牌Solos帶來兩款新產品AirGo V2及AirGo A6。

智能眼鏡品牌Solos帶來兩款新產品AirGo V2及AirGo A6。

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智能眼鏡成為科技界大熱，但是否擔心私隱問題或功能不夠實用？本地研發品牌Solos帶來兩款話題新作登場。Solos AirGo V2首創磁吸式迷你屏幕、實體私隱配件，另一款則為極致輕量、無相機設計的AirGo A6。本文將分析Solos AirGo V2創新功能，助你了解這款智能眼鏡的獨特優勢。

Solos AirGo V2智能眼鏡配備雙鏡頭，包括達1600萬像素相機鏡頭及支援高達2K/30fps解像度的影片鏡頭。 Solos AirGo V2智能眼鏡有圓框及方框兩款設計。 Solos AirGo V2智能眼鏡採用模組化設計可轉換鏡臂。 Solos AirGo V2智能眼鏡電池續航力增加。 Solos AirGo V2智能眼鏡可利用Apple Watch預覽相片。

相機電池升級

Solos AirGo V2售價299美元起（折合約港幣$2345），定價已比Ray-Ban Meta、Rokid及HTC等競爭對手親民。主打視覺AI與模組化設計，機身配備了全球最輕薄的1600萬像素相機鏡頭，支援高達2K FHD/30fps解像度的第一身影片拍攝，並內置電子影像防震技術。

電池由上代200mAh增加至275mAh，在全天候模式下續航力可達10至12小時，待機時間長達5天。同時支援快充，15分鐘帶來3小時續航力，解決了智能眼鏡用電過快問題，滿足長時間使用需求。機身底部的0920定向動態喇叭，更支援多達7種音樂設定檔，提升音效體驗。

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Solos AirGo V2智能眼鏡可配上一個磁吸式外置迷你屏幕。 戴上後即可以看到翻譯文字。 屏幕輕巧，不過尺寸較細只能顯示細小的文字。 另亦可使用手機AirGo App觀看翻譯結果。 Solos SDK可開發不同功能，例如利用相機閱讀卡片，可即時將個人資料匯入Excel表格。 磁吸偏光太陽鏡片可將眼鏡變成墨鏡。 體私隱遮罩可直接物理遮檔鏡頭，免除拍攝疑慮。

迷你屏幕＋私隱配件

眼鏡亦內置多項AI人工智能功能，SolosChat 4.0能以語音進行查詢，SolosTranslate帶來實時翻譯功能。除了使用手機AirGo App，更首見配置磁吸式外置迷你屏幕，即時顯示翻譯文字，不需使用時可隨時拆除，設計破格且具彈性。而且Solos SDK開放式平台能開發更多個人化功能及使用方式，帶來更多可能性。

針對不少人對智能眼鏡相機的私隱顧慮，首推實體「私隱配件套裝」，包含一個透明非通電替換鏡臂，以及實體私隱遮罩與偏光太陽鏡片磁吸組合，用家可以直接用物理方式遮擋相機鏡頭，徹底消除偷拍疑慮，全套售價79美元（折合約港幣$620）。

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Solos AirGo A6為以語音使用為主的智能眼鏡。 Solos AirGo A6連鏡片只重約23g。 Solos AirGo A6兩邊鏡臂設有開放式喇叭。

語音智能眼鏡

另一款主打極致輕量的AirGo A6，則完全沒有鏡頭，靠語音控制為主。不含鏡片僅約19g的極致輕盈機身，即使連鏡片亦只是23g左右。外觀採用相當具科技感的透明設計，戴上面基本上與普通精品眼鏡無異，舒適度大加分。

雖然沒有鏡頭，但A6亦支援最新的SolosChat語音助手、自訂喚醒詞、即時語音擷取以及翻譯等AI功能，開放式耳機設計可一邊聽音樂或接收AI回覆。目前AirGo A6售價和正式發售日期仍有待公布。

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