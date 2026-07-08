Redmi Note 17與Poco M8 Plus獲認證　配9000mAh電池

Redmi Note 17系列即將於本月在國內市場率先發表，而國際版市場也開始浮出水面。按照品牌近期的命名策略，Redmi決定跟隨小米的步伐直接跳過第16代，讓Note 17成為Redmi Note 15的正式後繼機型。

雖然歷史經驗顯示國際版型號往往需要數個月後才會面世，且規格經常與國內版有所區別，但最近的認證文件已為這款新機的全球推出計劃提供了初步線索。

計劃提供初步線索

據印度標準局（BIS）最新公布的認證資料顯示，一款型號為2607DRA18I的Redmi裝置以及型號為2607DPC18I的Poco裝置已正式通過認證。市場預期這兩款設備實際上是同一款手機，分別以不同品牌名稱於全球不同地區推出，這種雙品牌發展的策略在Redmi與Poco的產品布局中十分常見。