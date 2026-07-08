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科技
出版：2026-Jul-08 15:45
更新：2026-Jul-08 15:45

Redmi Note 17與Poco M8 Plus獲認證　配9000mAh電池

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Redmi Note 17 國際版與 Poco M8 Plus 同步獲 BIS 認證！跳代推出或配備 9000mAh 電池

Redmi Note 17 國際版與 Poco M8 Plus 同步獲 BIS 認證！跳代推出或配備 9000mAh 電池

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Redmi Note 17系列即將於本月在國內市場率先發表，而國際版市場也開始浮出水面。按照品牌近期的命名策略，Redmi決定跟隨小米的步伐直接跳過第16代，讓Note 17成為Redmi Note 15的正式後繼機型。

雖然歷史經驗顯示國際版型號往往需要數個月後才會面世，且規格經常與國內版有所區別，但最近的認證文件已為這款新機的全球推出計劃提供了初步線索。

計劃提供初步線索

據印度標準局（BIS）最新公布的認證資料顯示，一款型號為2607DRA18I的Redmi裝置以及型號為2607DPC18I的Poco裝置已正式通過認證。市場預期這兩款設備實際上是同一款手機，分別以不同品牌名稱於全球不同地區推出，這種雙品牌發展的策略在Redmi與Poco的產品布局中十分常見。

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其中Redmi版本預計就是備受關注的Redmi Note 17國際版，而Poco版本則被指是去年8月推出的Poco M7 Plus的後繼機型Poco M8 Plus。

2026 07 07 10 22 38 傳 Redmi 直接跳過第16代！Note 17 及 Note 17 Pro 規格曝光

有待官方進一步公布

至於硬件規格方面，目前市場消息指國內版Redmi Note 17將會配備6.83吋1.5K解像度平面螢幕，並配備Snapdragon 6s Gen 4處理器。拍攝效能上預計採用5,000萬像素主鏡頭，而機身更內置高達9,000mAh容量電池，同時支援67W有線快速充電。

不過，Redmi Note 17國際版以及雙生機型Poco M8 Plus最終會否完全保留這套硬件配置仍屬未知之數，兩款國際版手機的最終規格細節還有待官方作進一步公布。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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