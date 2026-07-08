手提風扇仔上機要注意！　一文睇清2026航空規定及電池容量限制

正值暑假旅遊旺季，不少人外遊都習慣帶備「消暑神器」手提風扇仔或掛頸風扇，不過風扇仔上機有一定安全規定及限制，如未有跟足可導致風扇被當場充公。不想貴價風扇仔過不了關，就要留意以下事項。

內置電池禁託運要隨身 現時市面上絕大多數的充電式風扇仔，不論是掛頸式還是手持式都內置鋰電池。根據國際民航組織的保安規定，鋰電池在飛機貨艙內有過熱自燃的潛在風險，因此一律禁止放進託運行李，旅客必須將其放入隨身手提行李帶上機。 當中亦有例外，如果風扇仔是使用傳統乾電池，則託運或隨身皆可，但建議先將電池拆下，電池亦需要跟身。近期大熱的水冷霧化風扇，隨身攜帶前必須將儲水箱完全倒空，以符合手提行李液體不超過100ml的安檢要求。

容量上限要留心 很多人以為只要隨身攜帶就萬無一失，其實規格標示才是最大陷阱，機身標籤「不清晰」即沒收！ 機身上的標籤及貼紙要標明電壓V、容量mAh或Wh絕不能有磨損、模糊或褪色，規格必須清晰可見，一旦安檢人員無法在現場核實電池參數，一律會被判定為安全隱憂並直接沒收。 容量限制電池容量必須在100Wh以下，若容量介乎100Wh至160Wh需經航空公司批准，超過160Wh則嚴禁攜帶。但一般市面上出售的風扇仔，通常在5Wh至15Wh之間，即使是大容量至7000mAh（如Aecooly Cold Air Ultra）至9000mAh（如JisuLife Handheld Fan Ultra2）鋰電池，基本上都符合標準。

旅遊熱點安檢一覽 別以為這只是台灣桃園機場的個別措施，全球多個港人旅遊熱點的安檢均嚴格執行相關鋰電池守則。 日本： 日本機場近年對內置鋰電池產品的審查極其嚴格，國土交通省特別發出警告指明，任何「無品牌標示」、「包裝無成分說明」或機身標籤磨損的風扇仔，均會被當場銷毀。 香港及中國內地： 香港民航處與中國民航局均嚴格執行「無標識不准帶」規定，內地機場安檢亦會對旅客攜帶的鋰電池包括流動電源總數進行控管。 東南亞及歐美： 新加坡、泰國、英國（CAA）及加拿大（CATSA）等當局均明文規定，內置鋰電池的便攜式電風扇必須隨身攜帶。