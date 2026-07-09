iPhone Air 2電量傳升級 規格或包括雙鏡頭及120Hz LTPO 螢幕

Apple 預計將於 2027 年初正式發表全新 iPhone 18 系列，當中主打輕薄機身的 iPhone Air 2 與定價親民的 iPhone 18e 亦有望同步亮相。近日市場上再度流傳關於這款輕薄新機的規格細節，除了早前傳出的雙鏡頭模組設計外，最新消息更首度披露了該裝置的電池容量!
據海外流出的最新消息指出，新一代 iPhone Air 2 將有望配備容量達 3,500mAh 或以上的電池。雖然從現今智能手機市場的標準來看，這個電池規格並不算大，但相比起初代 iPhone Air 所內置的 3,149mAh 電池，是次升級已有一定的增長。在機身厚度受限的情況下，這項改動相信能為用家帶來更穩定的日常續航體驗。
iPhone Air 2 配置A20 Pro 2納米晶片
除了電量方面的提升，iPhone Air 2 的螢幕與核心硬件同樣具備吸引力。傳聞該裝置將採用一塊 6.55 吋的 LTPO AMOLED 顯示屏，並支援 120Hz 畫面更新率，提供更順暢的視覺效果。運算效能方面，新機預期會搭載 Apple 新一代採用 2 納米製程工藝的 A20 Pro 晶片，在提升處理速度的同時，亦有助進一步降低功耗。
至於攝影部份，消息重申 iPhone Air 2 將會換上機背雙鏡頭組合，由一枚 4800 萬像的主感光元件搭配一枚超廣角鏡頭組成。
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