iPhone Air 2電量傳升級 規格或包括雙鏡頭及120Hz LTPO 螢幕

Apple 預計將於 2027 年初正式發表全新 iPhone 18 系列，當中主打輕薄機身的 iPhone Air 2 與定價親民的 iPhone 18e 亦有望同步亮相。近日市場上再度流傳關於這款輕薄新機的規格細節，除了早前傳出的雙鏡頭模組設計外，最新消息更首度披露了該裝置的電池容量!

據海外流出的最新消息指出，新一代 iPhone Air 2 將有望配備容量達 3,500mAh 或以上的電池。雖然從現今智能手機市場的標準來看，這個電池規格並不算大，但相比起初代 iPhone Air 所內置的 3,149mAh 電池，是次升級已有一定的增長。在機身厚度受限的情況下，這項改動相信能為用家帶來更穩定的日常續航體驗。