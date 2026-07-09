行動電源風扇仔新品｜SUNSHINE安全半固態尿袋只售$298　冰感手提風扇消暑必備

炎炎夏日，手機電量告急或熱到溶妝，絕對是最怕遇到的處境。本地照明品牌SUNSHINE最近推出兩款夏日新品，有望解決大家的煩惱。SUNSHINE半固態尿袋三百蚊有找，自帶線設計支援PD快充及MagSafe，更有3C認證可帶上飛機高鐵，安全又抵買。同場加映$128冰感手提風扇，3段風速加冰敷技術，夏天消暑必備，即睇更多產品細節。

平玩半固態尿袋 SUNSHINE全新推出的半固態行動電源，容量5000mAh（3.85V）輕巧便攜，僅14mm厚及135g重，應急充電無負擔。採用半固態電池技術，具備耐穿刺與防爆特性，充電較為穩定，安全性比一般傳統行動電源更高。市面上半固態款式售價亦較貴，這款三百有找，更加親民抵買。 尿袋通過最新的3C安全認證，符合UN38.3航空安全標準可登機。內置支援PD 22.5W的USB-C 快充線，並支援15W MagSafe無線磁吸充電，最多可同時為3部設備充電。更具備PD 18W高速輸入，機面更有LED電量顯示屏，電量狀況一目了然。提供黑色及鈦色兩款配色，售價$298。

百零蚊冰感風扇仔 另一款夏日消暑神器冰感手提風扇，配備快速製冷冰敷技術，可以貼上肌膚即時降溫。提供3段風速及5片扇葉，內置2000mAh電池，重量約175g，可摺疊設計並附上隨身掛帶，方便攜帶亦可以放在桌面上使用，售價$128非常抵玩。