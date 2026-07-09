Sony RX10 V最強天涯鏡相機價錢公布　AI對焦、4K 60p錄影鳥攝追星一機搞掂！

Sony RX10 V焦距為24-600mm，由近鏡至遠攝同樣可駕馭。

Sony RX10 V終於在相隔近9年後，以全新一代長焦天涯鏡相機王姿態強勢回歸，成為鳥攝、追星、生態攝影愛好者的最新選擇。這款集強悍變焦、頂級AI對焦與極致流暢錄影於一身的「旅遊機王」，究竟有何升級？本文將深入分析Sony RX10 V的最新功能！

外觀操作大升級 新機在外觀上保持標誌性的專業單反級機身設計，不過改良了不少設計，比上代更輕巧只重1026g，另亦有更似Alpha相機系列的人體工學握把、按鍵及轉盤布局、新增錄影指示燈、更大的電子觀景器、翻折觸控LCD屏幕、鏡頭控制環，以及改用大容量的NP-FZ100電池和支援UHS-II SD卡等等，續航力與儲存速度都有顯著提升。 機身介面方面，RX10 V終於引進主流的USB-C傳輸與充電口，並同步更新了Wi-Fi與藍牙連線規格。不過機頂的閃光燈刪除了，變成多功能熱靴。

升級感光元件及晶片 沿用上代一樣的ZEISS Vario-Sonnar T* 24-600mm F2.4-4大光圈一體化變焦鏡頭，高達25倍的卓越光學變焦能力，由24mm廣角風景還是600mm的遠景，都能保持極致銳利清晰的畫質。最遠更有2400mm數碼變焦，以及最近30mm的近攝微距功能，遠景與細節一機通殺，特別適合香港的生態攝影和演唱會追星。 搭載2010萬有效像素的1吋Exmor RS堆疊式CMOS感測器，實現高達30fps的超高速無黑屏連拍，內置的中央機械快門更具備極速快門同步，解決果凍效應與頻閃問題，對舞台和動態攝影來說非常實用。首度換上了最新一代的BIONZ XR影像處理晶片與專門的AI處理單元，跟其他新型號一樣可辨識人、動物及交通工具。動態範圍最佳化最高達8級，逆光拍攝下可作補償。還有全新Creative Look預設風格、最近3cm微距拍攝等。

攝錄影片更專業 錄影方面支援4K 60p及最高4K 120p的高格率慢動作錄影，配合大幅優化的五軸影像防震系統，拍攝更加輕鬆。引入全新相片標記「Shot Mark」功能，可在拍攝影片時記下特定時刻，用App化成動態相片，或自動從影片中建立一張靜態相片。另亦新增縮時影片錄製、管理使用者LUT、S-Cinetone電影感色調及升級S-Log3等專業影片拍攝功能。 這款集強悍變焦、頂級AI對焦與極致流暢錄影於一身的旅遊機王，將於7月24日正式上市，香港售價為$15990，7月10日至20日預售期間，入手可獲額外電池一粒。