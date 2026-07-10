HONOR MagicPad 4旗艦平板 4.8mm極薄機身＋頂級配置

近年高階平板電腦積極走向「筆電化」，HONOR最新推出的旗艦平板MagicPad 4，最大賣點是僅4.8mm薄的機身，卻有齊12.3吋3K OLED屏幕、IMAX ENHANCED立體聲8喇叭及旗艦級處理器，集最強規格於一身。

HONOR MagicPad 4機身超薄，配合航太級纖維內部框架，令這部大屏幕平板重量僅450g，一拿上手手感輕薄驚人。外殼採用一體成型工藝，雪白色機身非一般金屬冰冷感覺，兼具舒適度與高階質感。

高階視聽配置

配備12.3吋Hybrid OLED屏幕，具備3,000 x 1,920高解像度、93%屏佔比與4mm極窄邊框。屏幕支援165Hz更新率，配合觸控筆流暢無延遲，達2,400nits峰值亮度，戶外使用仍然明亮清晰，但非霧面總有點反光。配備5,280Hz超高頻PWM調光與綠洲護眼技術，減少眼睛疲勞。機身亦有8個立體聲喇叭，支援AI空間音效並獲IMAX ENHANCED認證，視聽體驗極佳。