HONOR MagicPad 4旗艦平板 4.8mm極薄機身＋頂級配置

近年高階平板電腦積極走向「筆電化」，HONOR最新推出的旗艦平板MagicPad 4，最大賣點是僅4.8mm薄的機身，卻有齊12.3吋3K OLED屏幕、IMAX ENHANCED立體聲8喇叭及旗艦級處理器，集最強規格於一身。
HONOR MagicPad 4機身超薄，配合航太級纖維內部框架，令這部大屏幕平板重量僅450g，一拿上手手感輕薄驚人。外殼採用一體成型工藝，雪白色機身非一般金屬冰冷感覺，兼具舒適度與高階質感。
高階視聽配置
配備12.3吋Hybrid OLED屏幕，具備3,000 x 1,920高解像度、93%屏佔比與4mm極窄邊框。屏幕支援165Hz更新率，配合觸控筆流暢無延遲，達2,400nits峰值亮度，戶外使用仍然明亮清晰，但非霧面總有點反光。配備5,280Hz超高頻PWM調光與綠洲護眼技術，減少眼睛疲勞。機身亦有8個立體聲喇叭，支援AI空間音效並獲IMAX ENHANCED認證，視聽體驗極佳。
超長續航力
搭載Snapdragon 8 Gen 5旗艦處理器，配合VC液冷散熱，日常多工及打機都流暢。機身內置10,100mAh特大電池，支援66W快充，續航力持久可支撐整天使用。運行MagicOS 10可實現PC級生產力，連接鍵盤即可一鍵開啟「PC模式」，切換至桌面電腦介面，同時開啟多達20個視窗及靈活分屏，使用仍流暢不窒。
平板亦內置自家全新AI會議助理功能，能即時語音轉文字並生成會議摘要。支援跨平台檔案互傳，甚至可作Mac的副屏幕，打破生態壁壘。提供星空灰及月影白兩款配色，16GB+512GB ROM配置售價$6,899，定價不算親民，但絕對是高規格值回票價之作。查詢：3610 8888