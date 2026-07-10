LINKLIKE C-Flow耳夾式藍牙耳機 輕盈佩戴感打波都唔甩

厭倦市面上主流品牌的話，LINKLIKE帶來性價比高耳機選擇。全新C-Flow耳夾式藍牙耳機採用LiquiArc水滴弧曲面工藝，流線型Stabix結構配合具記憶回彈的TitanaCore鎳鈦柔韌芯與親膚矽膠，單邊耳機僅重4.7g，鬆緊舒適不夾耳。實試戴住打匹克波都不會移動跌落，維持穩定音樂播放，真正做到無感佩戴。

新晉耳機品牌LINKLIKE推出最新旗艦C-Flow耳夾式無線藍牙耳機，優雅水滴設計，空氣般輕盈的無感佩戴體驗同時穩固不易跌，加上開放式高質音樂播放，升級電池容量及日常防水性能，絕對是都市及運動聽歌良伴。

在音質表現上，耳機搭載AI雙芯驅動，並由AuraSound AI聲學演算法調校音色，準確還原音樂細節與層次感，有一定低頻爆發力與下潛深度，低音澎湃有力，聽感甚有驚喜。專利聚音孔設計結合不規則網狀傳聲技術，聲音定向匯聚入耳，解決開放式耳機常見的漏音問題，可聽到清晰音樂同時保護私隱。

專屬App個人體驗

支援全新手機應用程式，可以在App中切換多款預設音效或調校自訂聲效曲線，自選最貼合個人耳感的專屬高低音比例，同時亦整合了雙裝置一鍵連線管理及快速切換工作模式等功能。

單次充滿電可連續使用約10小時，搭配圓潤方形充電盒，續航力高達78小時。內置藍牙6.0 Ultra連接技術，傳輸速度提升，零延遲不斷線，亦支援雙裝置同時連接；另亦有IP55防塵防水、雙向高清AI通話降噪等功能。具備鈦空灰、岩橙色及氧氣藍3款配色，售價$620，現已上市。查詢：9723 5623