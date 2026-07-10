OpenAI推ChatGPT Work人工智能代理及GPT-5.6模型　自主工作效率翻倍？

OpenAI推出內建Codex的ChatGPT Work智能代理。

OpenAI宣布推出ChatGPT Work智能代理，一款內置Codex的ChatGPT智能代理，能夠利用用戶應用程式中的資訊，在網絡、流動裝置及桌面平台完成各項任務。並同步發布一系列全新的GPT-5.6模型，提升跨平台任務自動化及模型效能。

跨平台任務執行 ChatGPT Work智能代理具備獨立執行多步驟任務的能力，並可透過排程自主運作，包括跨應用程式和工作流程收集資料，建立試算表、簡報、文件和網頁應用程式等；亦可把複雜項目拆分成較小步驟並獨立完成，持續處理數小時。憑藉內建Codex技術，ChatGPT現可超越回答問題，在網頁、流動裝置和桌面上完成真正的工作。 如同Claude Cowork，ChatGPT Work亦能利用用戶電腦在不同應用程式之間於背景執行任務，且任務可在任何裝置包括智能手機上啟動及管理。在桌面平台上，OpenAI正將Codex應用程式與ChatGPT應用程式進行整合。

ChatGPT Work能夠使用本地檔案及應用程式來執行任務，或透過全新的內建瀏覽器存取網站、工具及線上檔案。此外，插件功能可將應用程式及系統連接至ChatGPT Work，而一項名為「Sites」的全新測試版功能則允許用戶建立互動式網站及網絡應用程式，用於報告、即時儀表板等用途。

全新GPT-5.6模型系列 ChatGPT Work由OpenAI的GPT-5.6模型提供支援，這些模型在經過有限預覽期後亦於今日同步推出。Sol是OpenAI的全新旗艦模型，而Terra則是一款平衡的日常工作模型，Luna則是一款具成本效益的模型。OpenAI表示，GPT-5.6 Sol在編碼、知識工作、網絡安全及科學領域取得了「最先進的成果」，其表現超越了先前的尖端模型，同時使用更少的tokens，估計成本更低。 OpenAI聲稱GPT-5.6在編碼方面表現更佳，並改進了設計判斷力，只需高層次指令即可創建「雅緻、符合人體工學且功能實用的介面」。它還能創建更精確的演示文稿、文件及試算表。該模型設有防濫用保護措施，包括分層保護，涵蓋實時檢查、監控以及根據風險和信任度校準的存取權限。GPT-5.6是OpenAI最佳的網絡安全模型，非常適合進行代碼審查、威脅建模等工作。

桌面應用程式整合 GPT-5.6模型即日起透過ChatGPT、Codex及OpenAI API提供。GPT-5.6 Sol適用於Plus、Pro、Business及Enterprise用戶，免費版及Go版用戶則可使用GPT-5.6 Terra。ChatGPT Work即日起適用於Pro、Enterprise及Edu方案，並將於未來數天內擴展至Plus及Business方案。 隨著OpenAI整合Codex和ChatGPT，一款全新的ChatGPT桌面應用程式已在Mac和Windows平台上推出，已安裝Codex應用程式的用戶可透過更新將其轉換為全新的ChatGPT桌面應用程式。現有的ChatGPT桌面應用程式將被重新命名為ChatGPT Classic。 資料來源：MacRumors