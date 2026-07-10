小米家電7月新品推介　更細更平米家洗衣機＋智能蒸汽氣炸鍋

米家前置式洗衣機8kg

全新米家前置式洗衣機8kg採取前置滾筒式設計，機身極薄僅421mm，融入香港蝸居空間。具備525立方毫米超大滾筒和強力洗滌系統，8公斤洗滌容量足以應付日常家庭需求，可實現深層強力清潔同時溫和呵護衣物。跟之前款式同樣具備衛生程序，可透過高溫蒸氣除菌、除病毒及除蟎，不怕香港濕悶天氣易滋生細菌塵蟎。

備有彩色顯示螢幕和支持Mi Home App操作，可遠端控制洗衣機，同時支援Google助理語音控制及OTA升級功能。不過這款並沒有乾衣功能，但售價就最平，親民價格只需$2499包送裝服務，為追求性價比的香港家庭的理想選擇，即日起官網、專門店及各大零售商上架。