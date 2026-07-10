小米家電7月新品推介　更細更平米家洗衣機＋智能蒸汽氣炸鍋

小米7月推出兩款全新家電，包括米家前置式洗衣機8kg及智能蒸汽空氣炸鍋7L，新一代產品帶來不少改良。洗衣機機身極薄僅421mm，售價$2499起；氣炸鍋集蒸煮於一身，支援小米HyperOS Connect。立即了解兩款新品功能及價格，輕鬆升級智能家居生活。
米家前置式洗衣機8kg
全新米家前置式洗衣機8kg採取前置滾筒式設計，機身極薄僅421mm，融入香港蝸居空間。具備525立方毫米超大滾筒和強力洗滌系統，8公斤洗滌容量足以應付日常家庭需求，可實現深層強力清潔同時溫和呵護衣物。跟之前款式同樣具備衛生程序，可透過高溫蒸氣除菌、除病毒及除蟎，不怕香港濕悶天氣易滋生細菌塵蟎。
備有彩色顯示螢幕和支持Mi Home App操作，可遠端控制洗衣機，同時支援Google助理語音控制及OTA升級功能。不過這款並沒有乾衣功能，但售價就最平，親民價格只需$2499包送裝服務，為追求性價比的香港家庭的理想選擇，即日起官網、專門店及各大零售商上架。
米家智能蒸汽空氣炸鍋7L
集氣炸及蒸煮於一身，頂部設置1.5公升大容量水箱，持續均勻蒸氣分佈，一次加水即可烹調7道菜；900W專業級蒸汽，數秒內即可產生130°C的細密蒸汽，同時360°循環熱風結合動態蒸汽鎖住食物汁水。內置10種烹飪功能及25種預設食譜，提供30-230℃寬溫度範圍，用戶可於7吋窗口觀看食物受熱狀況。
同時具備專用烘乾和除臭功能，採用健康材質，不含PFAS的不沾易潔塗層，採用304不鏽鋼內膽。支援小米HyperOS Connect，可透過Xiaomi Home App智慧控制及存取超過100個雲端食譜。建議零售價為$1199，現已發售。