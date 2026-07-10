Samsung Galaxy M67 Geekbench 跑分曝光 打破中階手機慣例

近日一款尚未發布的 Samsung Galaxy M 系列新手機現身 Geekbench 跑分資料庫。這款設備型號為 SM-M676K，外界普遍推測為即將推出的 Samsung Galaxy M67，該機最大亮點在於配備了原本應用於旗艦機型的處理器，打破了過往中階手機的硬體慣例!

據流出的資料顯示，Galaxy M67 採用了 Samsung 自家的 Exynos 2200 晶片。這款曾於 2022 年在 Galaxy S22 系列及後續 Galaxy S23 FE 上使用的旗艦級 SoC，如今預備下放至中階市場。Exynos 2200 是採用 4nm 製程工藝，具備 1+3+4 的八核心 CPU 架構設計，最高主頻達到 2.8GHz。同時，該晶片整合了基於 AMD RDNA2 架構的 Xclipse GPU，更是首款在行動平台上支援硬件加速光線追蹤技術的圖像處理器。