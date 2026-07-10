Samsung Galaxy M67 Geekbench 跑分曝光 打破中階手機慣例

近日一款尚未發布的 Samsung Galaxy M 系列新手機現身 Geekbench 跑分資料庫。這款設備型號為 SM-M676K，外界普遍推測為即將推出的 Samsung Galaxy M67，該機最大亮點在於配備了原本應用於旗艦機型的處理器，打破了過往中階手機的硬體慣例!
據流出的資料顯示，Galaxy M67 採用了 Samsung 自家的 Exynos 2200 晶片。這款曾於 2022 年在 Galaxy S22 系列及後續 Galaxy S23 FE 上使用的旗艦級 SoC，如今預備下放至中階市場。Exynos 2200 是採用 4nm 製程工藝，具備 1+3+4 的八核心 CPU 架構設計，最高主頻達到 2.8GHz。同時，該晶片整合了基於 AMD RDNA2 架構的 Xclipse GPU，更是首款在行動平台上支援硬件加速光線追蹤技術的圖像處理器。
Galaxy M67預載Android 17
在效能表現方面，Galaxy M67 於 Geekbench 網站的測試中展現了符合預期的數據，其單核測試成績獲得 1,589 分，而多核測試則錄得 3,923 分。測試文件同時披露，這款新機將內建 8GB RAM 記憶體，並預載最新的 Android 17 作業系統，預期在正式上市時會搭配 Samsung 自家的 One UI 8.5 介面運作。
目前 M 系列手機主要針對印度及部分精選亞洲市場發售，至於這款配備舊代旗艦晶片的新機能否登陸香港或其他地區，仍有待官方作進一步的產品發佈與公布。
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