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科技
出版：2026-Jul-11 14:15
更新：2026-Jul-11 14:15

OPPO加入「闊摺疊」戰團　Find N7配備6500mAh大電池

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OPPO 首款「闊摺疊」Find N7 規格曝光！配備 2nm S8E6 晶片及 6500mAh 大電池

OPPO 首款「闊摺疊」Find N7 規格曝光！配備 2nm S8E6 晶片及 6500mAh 大電池

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市場調查機構Counterpoint的最新數據指出，2026年的摺疊屏手機市場正迎來結構性轉變，產品形態正逐步由傳統的小摺疊，轉向實用性更高的「闊摺疊」大摺疊設計。

目前包括Apple與Samsung在內的主流品牌，都正在積極研發各自的闊摺疊機型，甚至有廠商選擇調配其他產品線的預算，全力投入這條新賽道。而作為摺疊屏市場品牌之一，OPPO亦已經展開相關部署！

採用台積電2nm製程

據內地博主數碼閒聊站的最新爆料，OPPO首款闊摺疊旗艦機型Find N7預計將搭載新一代的Snapdragon 8E6旗艦處理器，該晶片採用台積電的2nm工藝製程，在效能與功耗表現上預期會有進一步優化。

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更具看點的是，機身將內置高達6,500mAh的大容量電池，有望成為行業內首款結合2nm頂級晶片與超大續航力的闊摺疊屏幕旗艦。新機預計最快將於明年第一季度正式面世。

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改善屏幕顯示比例

相較於傳統的大摺疊手機，闊摺疊的核心優勢在於改善了屏幕顯示比例，解決了以往大屏幕觀感不佳的問題。傳統大摺疊手機在展開後，內屏比例往往接近正方形，播放主流影片時上下會出現明顯的黑邊。

闊摺疊則採用更接近平板電腦的寬屏比例，無論是橫屏觀影還是進行多任務分屏操作，都能提供更接近iPad的沉浸式視覺體驗，同時在摺疊狀態下也能兼顧日常單手握持的手感。

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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