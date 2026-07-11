OPPO加入「闊摺疊」戰團　Find N7配備6500mAh大電池

市場調查機構Counterpoint的最新數據指出，2026年的摺疊屏手機市場正迎來結構性轉變，產品形態正逐步由傳統的小摺疊，轉向實用性更高的「闊摺疊」大摺疊設計。

目前包括Apple與Samsung在內的主流品牌，都正在積極研發各自的闊摺疊機型，甚至有廠商選擇調配其他產品線的預算，全力投入這條新賽道。而作為摺疊屏市場品牌之一，OPPO亦已經展開相關部署！

採用台積電2nm製程

據內地博主數碼閒聊站的最新爆料，OPPO首款闊摺疊旗艦機型Find N7預計將搭載新一代的Snapdragon 8E6旗艦處理器，該晶片採用台積電的2nm工藝製程，在效能與功耗表現上預期會有進一步優化。