BNCF CinePad 13大屏防昡光　上網睇片舒服享DTS八聲道

大眾向 平板電腦 雖因RAM/NAND價上揚，新品較少以相當配置主打，不過較早前在港發表的BNCF CinePad 13 平板 ，就改為加強影音表現，配備AG Matte防昡光IPS螢幕、跟DTS八聲道 喇叭 帶來出眾娛樂體驗。

開箱BNCF CinePad 13平板，包裝除平板電腦，又附設連支架軟膠機套、跟Type-C數據線，前者保護機身同時又方便座檯使用，化身流動媒體播放器。

份量十足但手感合理

CinePad 13配備13.4吋FHD IPS螢幕，採MediaTek MT6769晶片組，機背具13MP鏡頭，機身後方印上Powered by DTS標誌。主打八聲道喇叭的CinePad 13，揚聲器部份採4+4分頻矩陣佈置，可看到中低頻腔體佔位更大，Type-C埠置於兩組揚聲器中間，實試播放輸出音量十足。