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科技
出版：2026-Jul-12 08:30
更新：2026-Jul-12 08:30

BNCF CinePad 13大屏防昡光　上網睇片舒服享DTS八聲道

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BNCF CinePad 13 巨芒影音平板開箱玩！防昡光 IPS 芒上網睇片舒服、DTS 八聲道音效強勁

BNCF CinePad 13 巨芒影音平板開箱玩！防昡光 IPS 芒上網睇片舒服、DTS 八聲道音效強勁

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大眾向平板電腦雖因RAM/NAND價上揚，新品較少以相當配置主打，不過較早前在港發表的BNCF CinePad 13 平板，就改為加強影音表現，配備AG Matte防昡光IPS螢幕、跟DTS八聲道喇叭帶來出眾娛樂體驗。

開箱BNCF CinePad 13平板，包裝除平板電腦，又附設連支架軟膠機套、跟Type-C數據線，前者保護機身同時又方便座檯使用，化身流動媒體播放器。

份量十足但手感合理

CinePad 13配備13.4吋FHD IPS螢幕，採MediaTek MT6769晶片組，機背具13MP鏡頭，機身後方印上Powered by DTS標誌。主打八聲道喇叭的CinePad 13，揚聲器部份採4+4分頻矩陣佈置，可看到中低頻腔體佔位更大，Type-C埠置於兩組揚聲器中間，實試播放輸出音量十足。

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I/O擴充部份CinePad 13的電源及音量鍵置於橫向機身左上方，擁有內置SIM跟MicroSD卡槽，配15,000mAh電池，份量十足但手感仍屬合理。實試CinePad 13平板，其13.4吋IPS巨屏配合AG Matte技術，瀏覽網頁體驗良好；另外手機長比例畫面，播放YouTube影片時可視面積同樣不錯。

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售價$1,799 港元

預計Android 16系統，CinePad 13啟動後約佔用18GB空間，主打DTS功能具獨立分頁設定，可按音樂、影片或遊戲不同DTS播放方案。本文刊登時BNCF CinePad 13 平板電腦已在港開賣，4+128儲存配置售價$1,799港元，支援最高4+20虛擬記憶體讓系統更為流暢。

Mobile Magazine 短評：CinePad 13 在千元價位擁有不錯表現 13.4 吋大屏，配同級當中優秀DTS八聲道輸出，相當適合作為家居流動影音玩樂平台。(購買結連)

文章獲Mobile Magazine授權轉載

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