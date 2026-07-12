宇樹G1機械人為活豬做手術 32分鐘微創切膽囊開先河

研究團隊以活體實驗豬進行兩例標準腹腔鏡膽囊切除術，驗證人形機械人在真實手術環境中的可行性。研究人員選用廣泛應用於研究機構的宇樹G1人形機械人，透過特製夾具改裝機械手臂，使其可直接操作醫院既有腹腔鏡手術器械，不需另外開發專用工具，大幅降低導入成本。

美國加州大學聖地牙哥分校（UC San Diego）研究團隊攜手外科醫生，利用宇樹科技（Unitree）G1通用人形機械人，完成全球首例人形機械人執行完整活體微創手術，研究成果於7月8日登上國際頂尖學術期刊《Nature》，為手術機械人發展寫下新里程碑。

整套手術系統採用名為LapSurgie的遠端操控平台，結合3D立體視覺回饋與動作比例映射技術，外科醫生可在遠端控制台操作，將手部細微動作即時同步至機械人，完成高精度微創手術。

兩次手術模式不同

兩次手術採用不同模式驗證。第一次由單台宇樹G1擔任主刀，床邊醫生協助配合，歷時56分鐘順利完成，未發生重大併發症；第二次則由兩台G1合作，全程未經人工接手，僅花32分鐘便完成膽囊切除，期間出現的輕微滲血及膽汁外漏也成功即時處理，兩例手術皆未需改採傳統開腹方式。

值得注意的是，這項研究第一作者兼通訊作者為00後中國博士生梁澤楷。他2023年畢業於華中科技大學，2025年取得加州大學聖地牙哥分校碩士學位，目前於Michael C. Yip教授實驗室從事手術機械人研究，並主導建構整套遠端操控系統。