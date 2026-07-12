熱門搜尋:
2026世界盃 車Cam直擊 颱風巴威 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jul-12 12:00
更新：2026-Jul-12 12:00

Momax全港最大品牌店進駐屯門　設旅行主題專區＋尿袋風扇仔推介

分享：
Momax全港最大品牌店進駐屯門，以旅遊為主題。

Momax全港最大品牌店進駐屯門，以旅遊為主題。

adblk4

本地科技品牌Momax在屯門市廣場開設全港規模最大的品牌店，這間作為品牌在香港的第8間分店，選址屯門市廣場1期，以「Recharge for Tuen Mun」為主題，帶來品牌最招牌的產品系列。

Momax屯門店內有齊品牌熱賣產品。 Momax屯門店產品可拿上手試玩。 Momax屯門店將充電產品以用法分類，一目了然。 薄身的Momax 5000mAh磁吸流動電源。 可用足3日的Momax 20000mAh磁吸流動電源。 Momax 1-Power S.Pass Air 5000mAh磁吸流動電源採用鏡面設計，售價$369。 Momax 1-Power S.Pass² 10000mAh半固態磁吸流動電源，售價$569。 Momax風扇仔系列，售價由$149起。 各款Momax旅行插座。 各款Momax全新產品包括尿袋、磁吸音箱等。 Momax智能手錶及戒指系列售價由$299起。 Momax兩款耳機產品售價為$249及$369起。 Momax家電系列。

旅行主題專區

這間旗艦級新店最大的亮點落在首度打造的「1-World Travel Zone」旅行專區，店內以場景化與故事化的陳列設計，大玩「Fashion Tech + Travel」的核心理念。匯集全系列的專業旅行數碼配件，由日常通勤的小配件、短途出遊的必備品，到長途旅行的重度裝備都一應俱全。

人氣產品當然少不了各種不同容量及用法的尿袋，當中包括最新推出的鏡面1-Power S.Pass Air 5000mAh磁吸流動電源、旅行必備1-Pac Pass Pro+ 10000mAh 3合1內建伸縮充電線混合GaN流動電源、行李及隨身物品必放的Metro Poppies x Pinpop絨毛吊飾藍牙定位器等；夏日消暑神器風扇仔有1° Go Freeze輕巧摺疊式冰敷風扇、1° Go Clip高速腰夾迷你風扇等，另外穿戴及耳機產品、家品如吸塵機及風筒等都有齊。

adblk5

店內更有特別推廣優惠，購買Pinpop絨毛吊飾藍牙定位器可扭蛋享優惠價，有興趣入手可以到場選購。

Momax屯門店
地址：屯門屯順街1號屯門市廣場1期2樓2067號舖

ADVERTISEMENT

【👇送旅行頸枕與眼罩套裝👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務