Momax全港最大品牌店進駐屯門　設旅行主題專區＋尿袋風扇仔推介

本地科技品牌Momax在屯門市廣場開設全港規模最大的品牌店，這間作為品牌在香港的第8間分店，選址屯門市廣場1期，以「Recharge for Tuen Mun」為主題，帶來品牌最招牌的產品系列。

旅行主題專區

這間旗艦級新店最大的亮點落在首度打造的「1-World Travel Zone」旅行專區，店內以場景化與故事化的陳列設計，大玩「Fashion Tech + Travel」的核心理念。匯集全系列的專業旅行數碼配件，由日常通勤的小配件、短途出遊的必備品，到長途旅行的重度裝備都一應俱全。

人氣產品當然少不了各種不同容量及用法的尿袋，當中包括最新推出的鏡面1-Power S.Pass Air 5000mAh磁吸流動電源、旅行必備1-Pac Pass Pro+ 10000mAh 3合1內建伸縮充電線混合GaN流動電源、行李及隨身物品必放的Metro Poppies x Pinpop絨毛吊飾藍牙定位器等；夏日消暑神器風扇仔有1° Go Freeze輕巧摺疊式冰敷風扇、1° Go Clip高速腰夾迷你風扇等，另外穿戴及耳機產品、家品如吸塵機及風筒等都有齊。