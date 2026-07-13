Meta停用Instagram AI圖像生成功能　保障IG公開帳戶個人私隱

Meta於2026年7月10日正式停用其具爭議性的Muse Image AI圖像生成功能，此舉有效保障用戶的IG私隱。這項功能曾允許任何人利用公開的Instagram帳戶內容生成AI圖像，引起全球用戶及荷里活業界的強烈反彈，認為其「未達預期」。雖然香港用戶暫時未能使用Meta AI，但這次停用無疑為全球用戶帶來更安心的數碼體驗。

停用爭議性功能

Meta推出Muse Image模型時，曾宣布Instagram用戶可標記任何公開帳戶，並自動根據其貼文生成AI圖像，無需獲得帳戶擁有者或Muse Image的許可，而且功能預設是開啟。Meta最初的意圖是提供一個實用的創意工具，並讓用戶控制其公開內容是否可被引用。

Meta在Muse Image的發布公告更新中表示，公司聽取了關於該功能「未達預期」的意見，因此已將其下架。公司曾指出，用戶可透過@提及他人來使用此功能，以設計自訂活動邀請、模擬協作創意概念或生成個人化圖像。