Meta停用Instagram AI圖像生成功能　保障IG公開帳戶個人私隱

Meta於2026年7月10日正式停用其具爭議性的Muse Image AI圖像生成功能，此舉有效保障用戶的IG私隱。這項功能曾允許任何人利用公開的Instagram帳戶內容生成AI圖像，引起全球用戶及荷里活業界的強烈反彈，認為其「未達預期」。雖然香港用戶暫時未能使用Meta AI，但這次停用無疑為全球用戶帶來更安心的數碼體驗。
停用爭議性功能
Meta推出Muse Image模型時，曾宣布Instagram用戶可標記任何公開帳戶，並自動根據其貼文生成AI圖像，無需獲得帳戶擁有者或Muse Image的許可，而且功能預設是開啟。Meta最初的意圖是提供一個實用的創意工具，並讓用戶控制其公開內容是否可被引用。
Meta在Muse Image的發布公告更新中表示，公司聽取了關於該功能「未達預期」的意見，因此已將其下架。公司曾指出，用戶可透過@提及他人來使用此功能，以設計自訂活動邀請、模擬協作創意概念或生成個人化圖像。
網民及業界批評
此工具一經公布即在網上引發批評，特別是若用戶不希望其帳戶貼文被用於生成AI圖像，必須手動選擇退出。用戶需深入設定選單，關閉「允許他人使用及重複使用你的內容」選項，或將其IG個人檔案設定為私人。
據Variety報道，不僅是普通用戶，荷里活經紀公司CAA據報也直接向Meta表達了擔憂，並在聲明中指出：「任何人的姓名、肖像、形象、聲音或創意作品，未經明確書面同意，不應被任何第三方（包括AI模型）使用。」美國工會SAG-AFTRA亦鼓勵其會員選擇退出此功能。
資料來源：Engadget