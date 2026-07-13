REDMI Note 17 系列 7 月 14 日發表：最高配 9000mAh 超大電池與滿級防護技術!

REDMI 官方已確認將於7月14日舉行新機發表會，推出全新的 REDMI Note 17 系列手機。隨著發表時間臨近，內地部分小米之家已經陸續展出樣機，而新機的核心硬體配置與功能亮點亦在網絡上完整曝光!
據知情人士透露的規格資料，定位入門的標準版 REDMI Note 17 將會搭載 Snapdragon 4 Gen 4 處理器，採用了一塊 7 吋的 SAMSUNG E4 Pro 螢幕，解析度維持在常見的 1080p 水準。內置高達 8000mAh 的大容量電池，並配備 45W 有線快充。同時，它還支援 22.5W 的有線反向充電功能。機身其餘配置包括 5000 萬像素的後置主鏡頭、光學螢幕指紋解鎖，以及具備 IP65 等級的防塵防水能力。
REDMI Note 17 Pro運算與耐用度升級
至於規格更高的 REDMI Note 17 Pro，在運算性能與耐用度上均有進一步升級。新機將改用 Snapdragon 6s Gen 4 處理器，正面配備一塊 6.83 吋的 1.5K 解析度旗艦級直螢幕。Note 17 Pro 的電池容量更提升至 9000mAh 級別，支援 67W 有線快充，同樣保留了 22.5W 的反向充電技術。影像部分依然採用 5000 萬像素主鏡頭。值得一提的是，Pro 版本在防護效能上做到了全面覆蓋，同時通過了 IP66、IP68、IP69 以及 IP69K 的防塵防水認證。
除了硬體規格的升級，REDMI Note 17 系列本次也將軟體安全列為優化重點，全系引入了系統級的 AI 反詐騙技術。這套安全防護功能專為識別高發的電信網絡詐騙而設，當中包括 AI 防換臉欺騙、AI 防盜刷銀行卡、AI 防詐騙電話與防釣魚簡訊等功能。透過在系統底層對惡意 App 以及可疑 URL 網址進行即時識別與攔截等。
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