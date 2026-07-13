REDMI Note 17 系列 7 月 14 日發表：最高配 9000mAh 超大電池與滿級防護技術!

REDMI 官方已確認將於7月14日舉行新機發表會，推出全新的 REDMI Note 17 系列手機。隨著發表時間臨近，內地部分小米之家已經陸續展出樣機，而新機的核心硬體配置與功能亮點亦在網絡上完整曝光!

據知情人士透露的規格資料，定位入門的標準版 REDMI Note 17 將會搭載 Snapdragon 4 Gen 4 處理器，採用了一塊 7 吋的 SAMSUNG E4 Pro 螢幕，解析度維持在常見的 1080p 水準。內置高達 8000mAh 的大容量電池，並配備 45W 有線快充。同時，它還支援 22.5W 的有線反向充電功能。機身其餘配置包括 5000 萬像素的後置主鏡頭、光學螢幕指紋解鎖，以及具備 IP65 等級的防塵防水能力。