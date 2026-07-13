Insta360 Luna Ultra實測Leica雙鏡8K雲台相機開箱　$5599起值不值得入手？

Insta360 Luna Ultra雲台相機輕巧便攜，絕對是拍片神器。

想入手旗艦級雲台相機？Insta360 Luna Ultra憑藉其Leica Summicron雙鏡頭、8K錄影及創新可拆卸OLED觸控螢幕螢幕等功能，成為市場焦點，究竟這部被譽為DJI Osmo Pocket 4P最強對手的Insta360 Luna Ultra表現如何？立即了解攝影效能、AI追蹤、續航力及優缺點，同時比較DJI Osmo Pocket 4P，決定是否值得買！

超強8K感光元件 Insta360 Luna Ultra主鏡頭採用與Leica聯合研發的Summicron鏡頭，搭載1吋8K感光元件，最高支援8K/30fps錄影、37MP照片及200MP全景照片；副鏡頭為1/1.3英吋、F2.0 光圈的望遠鏡頭，支援6倍無損變焦及最高12倍數碼變焦與14級動態範圍，無論遠近拍攝都能捕捉豐富細節。 攝影方面支援3700萬像素Ultra Photo和2億像素全景照片；錄影功能包括支援杜比視界的8K 30fps錄製，以及支援10 bit I-Log擷取。配備三重AI晶片，支援高級影像處理和整體性能。攝錄性能極佳，但就沒有DJI Osmo Pocket 4P的4K/240fps慢動作錄影及17級的超高動態範圍，對於一般用戶而言，攝錄性能已屬頂尖水平。

相片影片效果佳 實試Insta360 Luna Ultra相片及影片均銳利清晰，色彩鮮明，而且內建Leica濾鏡及其他電影色調效果，拍片亦有旋轉效果等，玩法更多。由1倍至最多12倍數焦的過度暢順，沒有突然的鏡頭切換，效果自然，提升了拍攝體驗。 夜景及低光拍攝雖然不及Osmo Pocket 4P的17級動態，但具備PureVideo模式，直出成像仍然相當不錯，風景及人像仍然保留細節，20mm廣角端雜訊控制良好，即使在遠焦拍攝下，雜訊程度亦在可接受範圍，足以應付夜間拍攝場景。

Insta360 Luna Ultra可拆卸式2吋OLED觸控螢幕可顯示追蹤主體。

可拆螢幕實用 Insta360 Luna Ultra最強殺著是獨家配備可拆卸式2吋OLED觸控螢幕，巧妙地解決了DJI Osmo Pocket 4P需額外購買圖傳的痛點。觸控螢幕一拆即可使用，可作拍攝預覽，同時更可作遙控及無線咪，設計相當聰明方便；缺點就是這觸控螢幕絕對不能遺失或損毀，否則整部機就要報廢。 搭載Deep Track 5.0 AI智慧追蹤，具備自動追蹤、動態變焦追蹤、群組追蹤和智慧構圖等功能，除了人物以外亦可追蹤物件，高清傳輸距離可達20米。實試遠近距離同樣可緊隨追蹤，即使有其他障礙物或路人都不會追失，拍攝實用可靠。三軸防手震系統結合電子影像穩定功能，邊行邊拍亦穩定流暢，非常適合Vlog拍攝。

售價$5599起 內置1550mAh的電池，官方續航時間為4小時，不過戶外使用下電量耗電快，亦有輕微發熱情況。幸好支援快速充電，約23分鐘即可充至80%。雖有內建儲存空間，但只有47GB，相對Osmo Pocket 4P較少，建議額外配置記憶卡，最多可擴展至1TB。 標準套裝售價$5599附送保護殼、防風罩、螺紋手柄和手繩，其他配件如免手持拍攝的POV頭部追蹤器、黑霧或ND濾鏡、廣角鏡頭等就要額外入手。建議可選購創作者或Vlog套裝，連咪、增廣鏡及續航手柄等配件，一步到位。