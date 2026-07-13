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科技
出版：2026-Jul-13 16:00
更新：2026-Jul-13 16:00

Insta360 Luna Ultra實測Leica雙鏡8K雲台相機開箱　$5599起值不值得入手？

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Insta360 Luna Ultra雲台相機輕巧便攜，絕對是拍片神器。

Insta360 Luna Ultra雲台相機輕巧便攜，絕對是拍片神器。

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想入手旗艦級雲台相機？Insta360 Luna Ultra憑藉其Leica Summicron雙鏡頭、8K錄影及創新可拆卸OLED觸控螢幕螢幕等功能，成為市場焦點，究竟這部被譽為DJI Osmo Pocket 4P最強對手的Insta360 Luna Ultra表現如何？立即了解攝影效能、AI追蹤、續航力及優缺點，同時比較DJI Osmo Pocket 4P，決定是否值得買！

Insta360 Luna Ultra現已上市。 Insta360 Luna Ultra具備Leica Summicron雙鏡頭。 Insta360 Luna Ultra最高可拍攝8K/30fps影片。 Insta360 Luna Ultra內置多個Leica色調濾鏡。 Insta360 Luna Ultra可使用一鍵特技拍攝。

超強8K感光元件

Insta360 Luna Ultra主鏡頭採用與Leica聯合研發的Summicron鏡頭，搭載1吋8K感光元件，最高支援8K/30fps錄影、37MP照片及200MP全景照片；副鏡頭為1/1.3英吋、F2.0 光圈的望遠鏡頭，支援6倍無損變焦及最高12倍數碼變焦與14級動態範圍，無論遠近拍攝都能捕捉豐富細節。

攝影方面支援3700萬像素Ultra Photo和2億像素全景照片；錄影功能包括支援杜比視界的8K 30fps錄製，以及支援10 bit I-Log擷取。配備三重AI晶片，支援高級影像處理和整體性能。攝錄性能極佳，但就沒有DJI Osmo Pocket 4P的4K/240fps慢動作錄影及17級的超高動態範圍，對於一般用戶而言，攝錄性能已屬頂尖水平。

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Insta360 Luna Ultra 20mm試相。 Insta360 Luna Ultra 40mm試相。 Insta360 Luna Ultra 60mm試相。 Insta360 Luna Ultra 120mm試相。 Insta360 Luna Ultra 240mm試相。 Insta360 Luna Ultra 240mm加入復古濾鏡。
Insta360 Luna Ultra夜景拍攝效果出色。 Insta360 Luna Ultra 20mm試相。 Insta360 Luna Ultra 40mm試相。 Insta360 Luna Ultra 120mm試相。 Insta360 Luna Ultra 240mm試相。

相片影片效果佳

實試Insta360 Luna Ultra相片及影片均銳利清晰，色彩鮮明，而且內建Leica濾鏡及其他電影色調效果，拍片亦有旋轉效果等，玩法更多。由1倍至最多12倍數焦的過度暢順，沒有突然的鏡頭切換，效果自然，提升了拍攝體驗。

夜景及低光拍攝雖然不及Osmo Pocket 4P的17級動態，但具備PureVideo模式，直出成像仍然相當不錯，風景及人像仍然保留細節，20mm廣角端雜訊控制良好，即使在遠焦拍攝下，雜訊程度亦在可接受範圍，足以應付夜間拍攝場景。

Insta360 Luna Ultra可拆卸式2吋OLED觸控螢幕可顯示追蹤主體。

Insta360 Luna Ultra可拆卸式2吋OLED觸控螢幕可顯示追蹤主體。

可拆螢幕實用

Insta360 Luna Ultra最強殺著是獨家配備可拆卸式2吋OLED觸控螢幕，巧妙地解決了DJI Osmo Pocket 4P需額外購買圖傳的痛點。觸控螢幕一拆即可使用，可作拍攝預覽，同時更可作遙控及無線咪，設計相當聰明方便；缺點就是這觸控螢幕絕對不能遺失或損毀，否則整部機就要報廢。

搭載Deep Track 5.0 AI智慧追蹤，具備自動追蹤、動態變焦追蹤、群組追蹤和智慧構圖等功能，除了人物以外亦可追蹤物件，高清傳輸距離可達20米。實試遠近距離同樣可緊隨追蹤，即使有其他障礙物或路人都不會追失，拍攝實用可靠。三軸防手震系統結合電子影像穩定功能，邊行邊拍亦穩定流暢，非常適合Vlog拍攝。

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Insta360 Luna Ultra內置47GB容量。 Insta360 Luna Ultra螺紋手柄同時為腳架，不需要額外安裝。 Insta360 Luna Ultra保護殼方便實用。

售價$5599起

內置1550mAh的電池，官方續航時間為4小時，不過戶外使用下電量耗電快，亦有輕微發熱情況。幸好支援快速充電，約23分鐘即可充至80%。雖有內建儲存空間，但只有47GB，相對Osmo Pocket 4P較少，建議額外配置記憶卡，最多可擴展至1TB。

標準套裝售價$5599附送保護殼、防風罩、螺紋手柄和手繩，其他配件如免手持拍攝的POV頭部追蹤器、黑霧或ND濾鏡、廣角鏡頭等就要額外入手。建議可選購創作者或Vlog套裝，連咪、增廣鏡及續航手柄等配件，一步到位。

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