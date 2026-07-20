港大研發教育聊天機器人 融入教師教學思維 全天候支援學生有效學習

教學環境一直存在各種挑戰，課堂時間有限、課後缺乏即時支援，以及教師需反覆回應大量相似問題等。儘管人工智能近年正逐步走入校園，成為教育領域的重要輔助工具，但現有系統大多側重資訊搜尋與內容生成，未能全面回應教學的實際需要。有見及此，香港大學電子及電腦工程學系研究團隊在教資會創新科技教育基金（FITE）資助下，自主研發知識型生成式人工智慧教育聊天機器人（Knowledge-based Generative AI Educational Chatbot，下稱 K-Bot），成功將教師的專業知識、教學思維，以及對困難概念的講解方式，融入人工智能系統之中。讓學生即使在課堂以外，仍可全天候獲得系統化和個人化的學習支援。這項研究成果更於第51屆日內瓦國際發明展榮獲金獎。

從單純回答課程問題 延伸至教學思維討論 現時不少人工智能工具只配備聊天機械人功能，或按上載文件提供答案，往往難以捕捉、整理和延伸教師的教學知識與思維，也無法掌握課堂的整體脈絡。港大團隊以教學法理念為K-Bot的核心設計，並採用「多代理架構」（Multi-agent Architecture），並非由單一聊天機器人處理所有任務，而是由多個具備不同專長的 AI 代理協同運作，分別負責課程知識解答、學習引導、個人化學習建議，以及基於教師知識進行推理分析及解難等工作。透過分工合作，系統能根據課程內容及教師要求，為學生提供更具針對性及知識導向的學習支援。

香港大學電子及電腦工程學系研究團隊

捕捉教師經驗與教學智慧 理解教材背後的教學意圖 K-Bot的最大突破，在於其知識庫不僅儲存教材內容，更嘗試整合教師多年累積的教學經驗。研究團隊指出，學生在學習過程中遇到的困難，很多時並非來自教材本身，而是源於概念理解上的盲點。為此，系統除了收錄課堂筆記、投影片及教材外，還會整理教師對複雜概念的講解方式、學生常見誤解、解題策略、除錯思維，以至課程設計背後的教學理念。這些過去難以保存和傳承的「隱性教學知識」，如今可轉化為可檢索及可記錄的資源，讓學生隨時獲得接近教師親身指導的學習體驗。研究團隊強調，系統的目標並非單純向學生提供答案，而是協助他們理解問題背後的思考過程，培養分析與解難能力。

為了讓人工智能更充分掌握課堂內容，團隊開發了「多模態知識蒸餾」技術，令系統能分析不同形式的教學材料，包括投影片、圖表、程式示範及課堂錄影等，不僅擷取文字或畫面資訊，更能理解相關教材在教學上的實際用途。同時，系統亦結合「檢索增強生成」（Retrieval-Augmented Generation，RAG）技術，在生成回應前先從可信的知識庫檢索相關內容，確保答案建基於準確且配合課程脈絡的資料，而非單純依賴大型語言模型生成內容。

根據學習脈絡提供個人化支援 與一般聊天機械人不同，K-Bot能在授權範圍內參考學生的互動紀錄，包括過往對話、相關課題及曾檢索的學習資源，從而掌握其學習背景。當學生提出較模糊的問題，例如「為甚麼這樣行不通？」時，系統不會即時給出武斷答案，而是透過追問了解學生正在討論的概念、程式碼或課堂主題，再逐步引導他們釐清問題。這種互動模式更接近真實教學情境，讓學生即使在課後自行學習，仍能隨時獲得具追溯性、緊貼課程設計理念的學習支援，持續深化思考與鞏固知識。

延伸教師角色 而非取代其位置 隨着生成式人工智能迅速發展，「AI會否取代教師」成為教育界關注的議題。團隊指出，K-Bot的核心理念從來不是取代教師，而是將教師的專業教學知識延伸至課堂以外。在系統運作中，教師主要負責提供教學方向、課程內容及專業知識，並設定人工智能代理的行為原則；技術開發與維護工作則由研究團隊處理，教師毋須具備人工智能技術背景。這種安排不但能讓教師的經驗得以系統化整理與傳承，亦有助減輕他們重複回答相似問題的負擔。因此，教師可以把更多精力投放於課程設計、學生輔導及深度互動，進一步提升教學效能。

受控知識框架確保資訊準確性 「AI幻覺」及誤導性資訊的風險，一直是教育應用中的重要挑戰。K-Bot採用受控知識框架設計，尤其適用於醫學、法律等對資訊準確性要求較高的專業學科。系統所有回應均建基於經教師及課程團隊審核的專屬知識庫，並透過檢索機制尋找相關資訊後才生成答案。若學生提出的問題超出知識庫範圍，系統會清楚說明限制，或引導學生參考指定教材或權威資料來源，而非自行推測答案。

已於真實課堂應用 學生反饋正面 自2024年起，K-Bot已正式投入實際教學場景，至今連續應用了五個學期。研究團隊採用迭代式開發模式，持續收集學生意見並分析使用數據，不斷優化系統功能。初步學生反饋令人鼓舞：同學普遍認為K-Bot提升了主動提問的意願和學習參與度，亦讓他們感受到更即時且持續的學習支援。 同時，團隊與香港大學教學創新中心長期合作，正積極將K-Bot平台推展至本地其他大專院校，包括香港中文大學、香港教育大學等，期望運用最新的生成式人工智能技術，提升香港以至其他地區的高等教育質素。

目前，K-Bot相關研究成果已於人工智能教育國際會議AIED 2026發表。未來，團隊將進一步探討系統對促進學習表現、概念理解和長期知識保留等方面的成效。在人工智能日益普及的時代，港大研究團隊希望透過K-Bot建立一種更具延續性和個人化的學習模式，讓教師的專業知識得以突破課堂時間與空間的限制，為教育創新開拓更多可能。