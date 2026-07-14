iOS 27公測版開放下載　必試Siri AI、Apple Intelligence新功能（附下載教學）

iOS 27 Beta公開測試版現已推出，可試用包括Siri AI的多個新功能。

Apple發布了iOS 27 Beta公開測試版，為用戶帶來Siri AI、效能改進及多項Apple Intelligence功能，讓用戶可提前體驗新系統的變化。即看Apple Intelligence 5大必試新功能，包括相片清理、Safari自訂擴充等。 iOS 27公測版被評為Apple歷年來最穩定的測試版本之一，但不建議在主機上安裝測試版，用戶可按此在官方網站註冊，軟件更新中選擇安裝iOS 27公測版，安裝前務必先進行備份。

iOS 27 Beta公開測試版更加流暢快速。

系統效能顯著提升 iOS 27在多方面提升了系統速度，用戶能立即感受到其流暢性。動畫更快速、應用程式啟動更快、AirDrop傳輸更迅速。拍照、開啟鍵盤、使用App資料庫及切換主畫面頁面時均有改進。iMessage訊息在裝置間同步更準確，訊息發送失敗會自動重試，且iPhone能在Wi-Fi和流動網絡之間更流暢地切換。這些底層改進適用於所有iPhone機型，即使是舊款iPhone也能感受到速度提升。

Siri AI全面革新 Siri在iOS 27中獲得全面革新，現稱為「Siri AI」，其功能更接近ChatGPT或Claude，支援來回對話。Siri AI可執行其他AI聊天機械人的大部分功能，但其獨特之處在於能私密存取用戶的訊息、電郵、相片、應用程式及其他個人數據，完成更廣泛的任務，並能搜尋網絡以回答各類查詢。用戶可透過喚醒詞、從螢幕中間向下滑動輸入問題、在Siri應用程式中聊天或按下側邊按鈕來啟動。 Siri AI應用範疇廣泛，例如：

—透過指令建立家居自動化

—根據人物、時間、地點等條件尋找特定電郵、訊息、相片、圖片、連結及文件

—刪除檔案、電郵、相片或訊息

—將網站上的食譜項目加入購物清單

—根據用戶資訊推薦活動、地點和餐廳

—回答關於螢幕內容的問題

—將聯絡人資訊（如生日或額外電話號碼）加入「通訊錄」應用程式

—尋找儲存在「密碼」應用程式中的網站和應用程式密碼

全新網頁瀏覽體驗 Safari允許用戶使用自然語言指令建立自訂擴充功能，例如為當前網頁建立引文並複製到剪貼簿、為頁面設定3分鐘專注計時器、將最小字體大小設為14pt、將頁面轉換為海盜語、將網站風格設為90年代網站樣式、每次開啟新分頁時繪製不同的花朵、輕觸時突顯並顯示網頁元素的尺寸，以及進入網站的設計模式以編輯內容。Safari還能自動將分頁分類，並監察網頁變化並通知用戶。

其他必用新功能 「相片」應用程式中升級：「清理」工具在iOS 27中得到大幅改進，能更有效地移除不需要的物件並自然地填補空白。新增的影像工具可利用AI擴展相片邊界，並改變影像的透視或構圖，執相更加輕鬆，效果亦比以前更佳更自然。 「密碼」應用程式強化：新增功能可利用Safari自動更改弱密碼和已洩露的密碼，此功能需支援 Apple Intelligence的裝置。 HomeKit家居功能：安全視訊攝影機現支援2K及4K錄影，新增的AI功能可提供家中事件的文字描述，並支援使用自然語言搜尋影片。