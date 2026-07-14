DJI Mic Mini 2S迷你無線咪高峰　32-bit防爆音＋四發一收最平$739入手

想搵高質迷你咪高峰拍Vlog？DJI近日發表全新四發內錄迷你無線咪高峰DJI Mic Mini 2S，12g超輕量、32-bit防爆音並支援四發一收，更有AI降噪，在收音規格上帶來了令人驚喜的「有感升級」。睇埋價錢同長續航力，即刻提升收音體驗。
具備3大賣點
延續Mini系列的極致細小基因，單個發射器機身重量僅有12克，戴在衣領上幾乎毫無負擔。對於常在戶外多變環境錄音的用家，DJI Mic Mini 2S內置了約14.5GB儲存空間，在預設的24-bit 規格下可支援長達28小時的循環內錄備份，即使在錄製中途收發端意外斷線，素材依然安全。
新增32-bit浮點內錄技術，動態範圍大幅拓寬，不論是講悄悄話還是突然爆發的巨響，錄音都不會輕易過載爆音，即使前期錄製時音量失控，後期製作時也能輕易拉回正常水平。
新機的另一亮點是首創的「四發一收」混合連接模式，接收器最多可同時連接4個發射器，並支援單聲道、雙聲道及四聲道模式，在四聲道下更可實現四路音軌獨立輸出，適合多人聯播、小型綜藝節目或商業短片拍攝。產品支援與上一代Mic Mini及Mic Mini 2發射器進行跨代混合連接，舊用家只需增購發射器，即可低成本升級至多人收音。
搭載晶片算力升級的自研降噪模型，能進行兩級AI深度降噪，弱降噪適合消減室內風扇或冷氣機的嗡嗡聲，強降噪則能大幅抑制街上嘈音，同時保留真實人聲細節。配合防爆音和響度均衡兩種自動增益調節模式，以及常規、飽滿和明亮3種音色預設，不擅長調音的用家也能輕鬆錄出廣播級的專業人聲。
長續航＋生態直連
發射器單次可使用11小時，接收器則為10小時，搭配全新設計的升級版充電盒，總續航時間高達40小時，快充5分鐘可用1小時。充電盒直接連駁電腦或手機時，內錄素材傳輸速度最高可達34 MB/s，傳輸半小時的音訊僅需約8秒，提升後期剪片的工作效率。
支援DJI OsmoAudio生態直連，發射器可無需接收器，直接連駁Osmo Action 6、Osmo Pocket 4等裝置，並能直接透過發射器控制錄製開關。外觀上標配黑白經典色，用家還可自由搭配磁吸前蓋及5色防風毛套，亦可搭配香港著名插畫藝術家倪傳婧推出的「時光系列」藝術家合作款磁吸前蓋，令咪高峰化身潮流配飾。
售價方面，一對二（含充電盒）套裝售價為$1299，而手機版一對一及相機版一對一套裝則均售$739，性價比極高。無論是追求極致便攜的入門用家，還是對音質有嚴格要求的專業創作者，DJI Mic Mini 2S無疑是市場上具誠意且功能齊全的迷你收音解決方案。