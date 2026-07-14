DJI Mic Mini 2S迷你無線咪高峰　32-bit防爆音＋四發一收最平$739入手

想搵高質迷你咪高峰拍Vlog？DJI近日發表全新四發內錄迷你無線咪高峰DJI Mic Mini 2S，12g超輕量、32-bit防爆音並支援四發一收，更有AI降噪，在收音規格上帶來了令人驚喜的「有感升級」。睇埋價錢同長續航力，即刻提升收音體驗。

具備3大賣點

延續Mini系列的極致細小基因，單個發射器機身重量僅有12克，戴在衣領上幾乎毫無負擔。對於常在戶外多變環境錄音的用家，DJI Mic Mini 2S內置了約14.5GB儲存空間，在預設的24-bit 規格下可支援長達28小時的循環內錄備份，即使在錄製中途收發端意外斷線，素材依然安全。

新增32-bit浮點內錄技術，動態範圍大幅拓寬，不論是講悄悄話還是突然爆發的巨響，錄音都不會輕易過載爆音，即使前期錄製時音量失控，後期製作時也能輕易拉回正常水平。

新機的另一亮點是首創的「四發一收」混合連接模式，接收器最多可同時連接4個發射器，並支援單聲道、雙聲道及四聲道模式，在四聲道下更可實現四路音軌獨立輸出，適合多人聯播、小型綜藝節目或商業短片拍攝。產品支援與上一代Mic Mini及Mic Mini 2發射器進行跨代混合連接，舊用家只需增購發射器，即可低成本升級至多人收音。