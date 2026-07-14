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科技
出版：2026-Jul-14 17:08
更新：2026-Jul-14 17:08

電動車｜Tesla推出夏日買車禮遇　免費揀車身顏色＋多項優惠（內附最新車價）

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Tesla推出夏日購車禮遇，指定型號可免費自選車身顏色。

Tesla推出夏日購車禮遇，指定型號可免費自選車身顏色。

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Tesla宣布根據運輸署最新數據，Tesla在2026年上半年香港私家車新車登記數量高居全港首位，共錄得6026輛新車登記，超越所有傳統燃油車及純電動車品牌。Tesla更即日起推出全新夏日精選禮遇，出車即可享優惠！

Tesla夏日精選禮遇一覽。 Tesla全系列最新車價一覽。

夏日買車優惠

Tesla即日起推出多項夏日精選禮遇及購車優惠，當中訂購指定型號可免費挑選全系列車身顏色，當中包括Model 3 Premium後輪驅動版、Model Y Premium後輪驅動版及Model Y L Premium全輪驅動版。這項優惠為香港首度推出，不需加錢可選擇更個人化色系。

其他夏日精選禮遇包括：
• 一年Premium Connectivity尊享網絡
• Tesla專用玻璃隔熱膜連安裝
• 置換Tesla可享首年保費免費高達$10000
• 家用充電計劃連安裝

Tesla即將舉行一連串暑期活動給車主們參與。

Tesla即將舉行一連串暑期活動給車主們參與。

車主暑期活動

Tesla更為車主精心準備了一系列暑期限定活動如周末短途自駕、商場充電優惠及AI體驗活動等。當中包括由專業色彩顧問進行的個人色彩測試的色彩試駕體驗、Fur & Family人寵夏日祭、Tesla 3日2夜深度純電體驗、可親身體驗車上先進智能科技的AI未來科技工作坊以及大灣區自駕工作坊。

Tesla期間限定限定店已於九龍灣MegaBox開幕，即日起至2026年8月31日展出Model Y L、 Model 3及Tesla人形機械人Optimus，並設有特設試駕路線，可近距離體驗Tesla科技。

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