華為HUAWEI Pura 90s系列旗艦手機發布　港版可用5G＋2億長焦鏡頭

華為今天於吉隆坡舉行了全球旗艦新品發布會，正式發布多款備受矚目的科技新品，當中包括新一代攝影旗艦手機HUAWEI Pura 90s系列。新機在設計上繼續大玩時尚美學，港版更終於回歸支援5G網絡連接，系統亦升級至EMUI 16，搭載2億像素長焦鏡頭及AI攝影功能，攝影新手都能拍出專業級作品。立即了解HUAWEI Pura 90s、FreeClip 2S耳機及MatePad Air平板詳情！

旗艦攝影手機

Pura 90s貫徹「色彩律動」的設計概念，採用搶眼雙色漸變中框，機身在不同光線下呈現出流動的光影效果，加上標誌性的三角形鏡頭模組，外觀極具辨識度，共有4色機身可選。

Pura系列一向以強悍的影像實力著稱，Pura 90s系列在硬件與AI演算法上都迎來了全面升級，最頂配Pro Max搭載超大底2億像素長焦鏡頭、第二代紅楓原色鏡頭，不論是遠距離捕捉細節還是應對複雜的光源挑戰，都能維持極高的清晰度與色彩還原度。華為更引入了由AI驅動的輔助構圖及影像優化功能，讓用家由按下快門到後期執圖都能一步到位，大大減低了創作門檻，攝影新手也能輕鬆拍出具備質感的作品。