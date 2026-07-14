華為HUAWEI Pura 90s系列旗艦手機發布　港版可用5G＋2億長焦鏡頭

華為今天於吉隆坡舉行了全球旗艦新品發布會，正式發布多款備受矚目的科技新品，當中包括新一代攝影旗艦手機HUAWEI Pura 90s系列。新機在設計上繼續大玩時尚美學，港版更終於回歸支援5G網絡連接，系統亦升級至EMUI 16，搭載2億像素長焦鏡頭及AI攝影功能，攝影新手都能拍出專業級作品。立即了解HUAWEI Pura 90s、FreeClip 2S耳機及MatePad Air平板詳情！
旗艦攝影手機
Pura 90s貫徹「色彩律動」的設計概念，採用搶眼雙色漸變中框，機身在不同光線下呈現出流動的光影效果，加上標誌性的三角形鏡頭模組，外觀極具辨識度，共有4色機身可選。
Pura系列一向以強悍的影像實力著稱，Pura 90s系列在硬件與AI演算法上都迎來了全面升級，最頂配Pro Max搭載超大底2億像素長焦鏡頭、第二代紅楓原色鏡頭，不論是遠距離捕捉細節還是應對複雜的光源挑戰，都能維持極高的清晰度與色彩還原度。華為更引入了由AI驅動的輔助構圖及影像優化功能，讓用家由按下快門到後期執圖都能一步到位，大大減低了創作門檻，攝影新手也能輕鬆拍出具備質感的作品。
新款開放式耳機
同場亮相的全新開放式耳機HUAWEI FreeClip 2S，融入了「光感美學」設計，將金屬流光質感與有機色調結合，帶來星海藍與珠光銀兩款全新配色，極具科幻感。升級版的雲感C形橋採用了親膚液態硅膠，結合光感紋理噴塗工藝，外觀維持優雅的金屬感，佩戴起來也更柔軟舒適。全新設計的鎏光充電盒更經歷了逾百道精密製造工序，內部空間比上代擴大20%，能收納更多耳機配件。
超輕薄旗艦平板
HUAWEI MatePad Air以極致纖薄機身為賣點，薄至5.3mm。機身雖輕，性能卻相當強悍，配備高清OLED PaperMatte柔光屏，色彩還原度精準且能有效減少眩光，長時間觀看亦不易疲勞。內置了GoPaint專業繪畫軟件與整合的AI工具套件，配合PC級的生產力體驗，創作及工作同樣兼顧。
HUAWEI Pura 90s 系列、FreeClip 2S與MatePad Air一系列創新產品將同步登場，香港版售價及發售日期仍有待官方進一步公布，有興趣入手要留意稍後報道。