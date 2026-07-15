Samsung Galaxy Fold 8解構！Flex Titanium超薄鈦金屬摺屏　硬度飆升20倍＋零摺痕

摺屏手機雖然日漸普及，但屏幕耐用度與中間那條顯眼的摺痕，始終是不少用家入手的最大顧慮。為了打破這個技術瓶頸，Samsung正式發表了專為新一代Galaxy Z Fold 8摺疊屏幕手機研發的「Flex Titanium」，以強韌鈦金屬物料及全新結構技術作突破。這項融匯了7代摺屏研發經驗的新技術，在不犧牲手機輕薄度的前提下，顯著提升屏幕強度並大幅減輕摺痕，即睇官方詳細技術大解構！

金屬薄膜幼過頭髮

究竟這項Flex Titanium有何厲害之處？秘密在於OLED面板下方的兩大鈦金屬核心組件「鈦合金薄膜」與「鈦金屬支撐板」。首先位於內部的鈦合金薄膜用作支撐屏幕，其機械硬度比起傳統聚合物薄膜足足高出20倍，抗衝擊力極強。Samsung利用極致精密的捲壓工藝，將這塊強韌的金屬薄膜壓得無比纖薄，厚度僅約為人類平均頭髮直徑的三分之一，完全不會增加機身厚度。

至於下方的「鈦金屬支撐板」則負責穩定大局。由於鈦金屬本身硬度極高，為了令其能夠流暢屈曲，研發團隊特別在支撐板的摺疊區域引入了精密微結構孔洞設計，令金屬板在兼顧強韌度的同時，擁有反覆摺疊所需的極佳柔韌性。