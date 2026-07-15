華碩夏日賞手提電腦低至68折　即睇7款ASUS精選減價款式！

「華碩夏日賞2026」年度優惠即日起至8月31日，華碩多款精選手提電腦或桌上電腦以低至68折優惠發售，陣容涵蓋多款熱賣機款，從輕薄與奢華ASUS Zenbook系列，到電競ROG及TUF Gaming系列手提電腦都有齊。活動期間購買指定產品系列更可獲贈精美禮品，當中包括潮流 MiniRoll Cam以及ROG 20週年限定禮盒，此外更可加$99換購限量ASUS 3合1配件組合包。

ASUS Zenbook A16（UX3607OA）。

精選款式推介 輕薄旗艦筆電 ASUS Zenbook A16採用航太級Ceraluminum陶瓷鋁合金防刮材質，具備16吋3K ASUS Lumina OLED大螢幕，機身重量僅1.2kg。配備70Wh特大電池，提供長達21小時續航力。搭載AI算力高達80 TOPS的全新Snapdragon X2 Elite Extreme處理器，配合極智ASUS AI及Copilot+PC功能，體驗顛峰級AI效能。原價$17998，夏日賞優惠價$15998。

ASUS Zenbook 14 (UX3405CA) 。

輕奢視聽享受 ASUS Zenbook 14只有1.28kg、1.49cm薄，採用全金屬設計，14吋3K ASUS Lumina OLED螢幕與Dolby Atmos劇院級別音效。配備75Whrs特大電量，提供長達18小時的續航力。擁有高達35W NPU AI算力，配備ASUS AI及Copilot+PC功能。原價$16998，夏日賞優惠價$12998。

ASUS Vivobook 16 (X1607CA) 。

入門級AI筆電 ASUS Vivobook 16搭載Intel Core Ultra處理器，配備專屬Copilot鍵一鍵即時體驗AI 支援。具備ASUS 3DNR視訊降噪與AI降噪技術，視訊會議時能呈現最清晰完美的音訊與畫面，並擁有高達89%螢幕佔比的16吋WUXGA IPS-Level大螢幕，並具備全面的I/O連接埠並支援USB-C充電功能。原價$8998，夏日賞優惠價$7998。

ASUS Vivobook 15 (X1504VA) 。

軍規耐用文書 ASUS Vivobook 15通過美國軍規認證，機身表面則塗有ASUS Antibacterial Guard抗菌塗層。採用靈活的180°平放式轉軸螢幕，螢幕更獲德國TÜV Rheinland護眼認證。原價$9998，夏日賞優惠價$6998。

ASUS V700 Mini Tower (VM701MG) 。

業界最強主機板 ASUS V700 Mini Tower桌面電腦採用深木質感機身設計，具備高達50 TOPS AI算力，完美支援Copilot+PC與獨家ASUS AI功能。採用業界第一的華碩主機板，並有靜音散熱技術。原價$10498，夏日賞優惠價$8998。

ASUS TUF Gaming F16 (FX608JMR) 。

軍規電競款式 ASUS TUF Gaming F16機身符合軍規耐用標準，採用16吋2.5K 165Hz螢幕、1.7mm鍵程鍵盤及特大觸控板，搭載Intel Core i7-14650HX處理器及NVIDIA GeForce RTX 5060顯示卡，並配備第二代Arc Flow Fans、全尺寸散熱片及雙導熱管散熱系統，並配備雙NVMe SSD插槽並支援記憶體升級。擁有提供更舒適的打字手感與靈活的操作空間。原價$14998，夏日賞優惠價$12998。

ASUS ROG Strix G18 (G814PP) 。