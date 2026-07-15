消委會｜55款入耳式無線藍牙耳機測試　即睇邊5款獲4.5評分！

藍牙耳機品牌及型號五花八門，想入手可參考消委會於596期《選擇》月刊中，進行的入耳式真無線藍牙耳機的全面測試，55款耳機售價由平價$219至高階$4498款式不等。測試從音響質素、主動降噪、防漏聲、電池表現及舒適度等多方面進行嚴格評審，是極具參考價值的選購指南。結果顯示，雖然部分平價款式性價比不俗，但整體表現依然由幾款旗艦型號領先，共有5款奪得4.5星的最高總評成績。

5款耳機評分最高 在這次測試中，榮獲4.5分最高總評的5大旗艦款式分別為Apple AirPods Pro 3（售價$1849）、Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)（售價$2299）、Sony WF-1000XM6（售價$2099）、JBL Tour Pro 3（售價$2299），以及Beats Powerbeats Pro 2（售價$1399）。這幾款耳機在多個關鍵項目中均展現出頂尖技術與調音，成為今年高階耳機市場的焦點。 在音質方面，Apple AirPods Pro 3與Sony WF-1000XM6表現最亮眼，成為唯二獲得5分滿分的最強型號。評審人員指出這兩款耳機的高、中、低音頻平衡飽滿，音色精確且富有動感，臨場立體感極強，人聲更猶如置身面前般逼真。而Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)與JBL Tour Pro 3在此項目亦獲得4.5分的高分評價，其聲音解析力與音色表現同樣維持極高水準。

主動降噪與防漏聲表現同樣關鍵，在純降噪效果測試中，Apple AirPods Pro 3與Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)展現出強大實力，雙雙榮獲5分滿分，能完美隔絕車廂、飛機的連續噪音或嘈雜的人聲。而在抑制電路雜音及防漏聲測試中，Apple AirPods Pro 3、Sony WF-1000XM6與JBL Tour Pro 3再度發揮結構設計優勢，皆奪得5分滿分，確保音樂在安靜環境下不會外洩而滋擾旁人。

Beats Powerbeats Pro 2為運動款的入耳式耳機。

高評分運動耳機 日常佩戴體驗、電池與舒適度方面，Beats Powerbeats Pro 2在電池表現上奪得4.5分，充電速度與續航力平衡出色。在佩戴舒適度上，Apple AirPods Pro 3則獲得5分滿分，不論是戴上脫下、運動中，或與眼鏡同時佩戴，均能提供卓越的無感舒適體驗。 綜合消委會測試結果，若消費者追求最頂級的動態音質、無感佩戴與全面消噪，Apple AirPods Pro 3無疑是全能王者；若注重飽滿音質與完美防漏聲，Sony WF-1000XM6會是發燒友的絕佳選擇；若以強效降噪和通勤隔音為首要，Bose QuietComfort Ultra Earbuds (2nd Gen)則是降噪神器。

