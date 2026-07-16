Apple教育優惠最大折扣展開　今年改送最高$1200禮品卡！（內附折扣詳情）

Apple 2026年度教育優惠（Back to School）正式展開，對於本地大專學生、準大學生及各級教職員而言，無疑是升級個人電腦與平板電腦等學習裝備的黃金機會。今年Apple香港教育商店不再購買Mac或iPad不再贈送AirPods及Apple Pencil，改以附送Apple Store禮品卡，最高金額達$1200禮品卡，優惠更有彈性。

年度最大折扣 今年限時優惠期間即日起至8月27日，合資格學生及教職員購買Mac或iPad可享教育優惠。Apple今年新增MacBook Neo，教育優惠價為$4799起；全新M5 MacBook Air起步價為$9749起、MacBook Pro 則由$15199起。M4 iPad Air教育優惠價由$5599起，而iPad Pro則由$8699起。 其他Apple產品都有優惠，Apple Watch SE 3售價$1799起、Series 11 $2899起、Apple Watch Ultra 3 $5199起；iPad Mini $4199起、Mac Mini $5699起、iMac $11099起、Mac Studio $18399起、Studio Display $11699起。