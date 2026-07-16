Apple教育優惠最大折扣展開　今年改送最高$1200禮品卡！（內附折扣詳情）

Apple 2026年度教育優惠（Back to School）正式展開，對於本地大專學生、準大學生及各級教職員而言，無疑是升級個人電腦與平板電腦等學習裝備的黃金機會。今年Apple香港教育商店不再購買Mac或iPad不再贈送AirPods及Apple Pencil，改以附送Apple Store禮品卡，最高金額達$1200禮品卡，優惠更有彈性。
年度最大折扣
今年限時優惠期間即日起至8月27日，合資格學生及教職員購買Mac或iPad可享教育優惠。Apple今年新增MacBook Neo，教育優惠價為$4799起；全新M5 MacBook Air起步價為$9749起、MacBook Pro 則由$15199起。M4 iPad Air教育優惠價由$5599起，而iPad Pro則由$8699起。
其他Apple產品都有優惠，Apple Watch SE 3售價$1799起、Series 11 $2899起、Apple Watch Ultra 3 $5199起；iPad Mini $4199起、Mac Mini $5699起、iMac $11099起、Mac Studio $18399起、Studio Display $11699起。
禮品卡取代AirPods
Apple Store Gift Card禮品卡方面，入手MacBook Pro可享有最多$1200金額；MacBook Air、iPad Pro及iPad Air同為$800。雖然比以往直接贈送AirPods價值稍低，但就可以自選適合自己的配件，甚至用作送禮或入手iPhone都得，使用上更有自主權。
除了硬件本身減價外，合資格的學生與教職員在加購AppleCare+服務計劃時，亦能享受高達9折的專屬優惠。大專生還可以$18超值月費訂閱Apple Music學生計劃，並能免費收看Apple TV+影視內容，Apple創作坊App亦是每月$18。
大專生及教職員可用
凡是本港在學或已獲取錄的大專院校學生，以及任職於各個教育階段，包括幼稚園、小學、中學及大專院校的教職員，均符合選購資格。符合資格的買家需要透過指定的驗證系統完成教職員或學生身份核實，方可在Apple教育商店享受上述折扣。