Belkin《反斗奇兵5》系列新品　iPad保護套神還原莉莉平板

Belkin新推出的莉莉平板iPad保護套設計靈感來自高科技青蛙造型的平板裝置，融合保護功能與角色靈感細節設計，讓iPad更富童趣玩味。兼容iPad 10及11代，實試將11吋iPad Air放入同樣可用。保護殼採用耐用的EVA泡棉材質製成，為安全無毒質料，減低日常使用的碰撞與跌落損傷，柔軟防滑邊緣設計專為兒童小手打造，可輕鬆握穩不跣手。

彼思長青動畫《反斗奇兵5》現正上畫，今集焦點落在新角色莉莉平板(Lilypad)上，探討科技與傳統玩具的角力。Belkin向來有迪士尼產品系列，首次推出以莉莉平板為主題的限定版iPad保護套，造型可愛粉絲必買！

鮮綠色青蛙造型有兩隻大眼睛，可惜眼睛不能動，但4隻小手就可以轉動。後方有手柄與可摺疊支架，方便觀看影片、繪畫或學習，另設有充電位、電源、音量鍵及喇叭開孔位。保護套附有二維碼可免費下載主題桌布，適用於主畫面與鎖定畫面，讓iPad秒變莉莉平板。保護套可愛度滿分，唯一缺點是體積頗大，使用後難免降低iPad便攜性。

保護套有國際及亞洲版本，手柄位略有不同，價錢分別為$389及$479。

超薄磁吸行動電源

另外Belkin亦有幾款以《反斗奇兵5》為主題的產品，包括BoostCharge纖薄磁吸行動電源5K，纖薄機身雙面印上胡迪、翠絲及巴斯光年的漫畫設計，相當精美。尿袋磁吸充電面板為單一裝置提供7.5W無線和15W USB-C有線充電，同時為智能手機和耳機充電。符合TSA規範並有CCC認證，可攜帶上機。售價$339，現時可於官網預購。