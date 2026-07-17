HONOR Watch 6智能手錶實測 超長35天續航＋全新運動模式

HONOR Watch 6以跑車作為設計靈感，造型硬朗。

各高低階智能手錶都有基本健康監測與運動模式，HONOR推出的全新旗艦Watch 6，帶來了市場罕見的專業足球與羽毛球模式，更內置高達980mAh的大容量電池，足足一個月續航，更有齊大屏幕、語音筆記等智能功能，規格大升級。 賽車靈感外觀 HONOR Watch 6以復古賽車儀表板與經典條紋融入錶圈，配上超跑排氣口般的錶帶設計，簡約型格。啡色款式採用316L不銹鋼錶身，黑色則用上輕量化的噴砂鋁合金，重量約41g，厚度只有10.8mm，考慮到1.46吋的Hybrid LTPS屏幕，戴上手也有輕微重量。屏幕峰值亮度達3,000nits，戶外使用仍然光亮清晰。

運動用家福音 手錶運動監測不是新技術，Watch 6特別針對足球和羽毛球進行了深度定制。專業足球模式結合專用App，可畫出在球場上的跑動熱力圖與衝刺軌跡；羽毛球模式更可能是市面上最全面的追蹤系統，可監測揮拍速度、擊球力量、正反手比例，連高遠球、殺球等擊球類型都可感測。

另外亦有乳酸閾值、AI跑步教練、跑姿分析等功能，配合全新雙頻獨立GPS技術，進行3D測距與越野跑定位相當精準。健康方面則有一鍵體檢、身體能量評估、血壓趨勢監測及早晨健康報告等，比起一般只量度血氧心率，功能更加全面。 另內置全新語音筆記功能，可利用手錶進行錄音，並即時在手機同步。HONOR手機支援「雙手機訊息通知」，而全新「Live Photos影片錶面」則可自訂個人動態錶面。 35天超長續航 另一賣點是續航力，配備980mAh電池，在藍牙長續航模式下，電力可維持35天。長開全功能的典型使用模式，官方數字為17天，實試每天佩戴都只耗大約5至8%電，晚上即使長戴追蹤睡眠，亦只使用約2至3%，相當誇張。在戶外連續開啟GPS定位，依然有42小時的續航表現。