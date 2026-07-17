豐澤開倉｜荃灣特賣場開鑼現場直擊　必掃$200手機、iPhone 17+Galaxy Z Fold 7都有折！（多圖）

豐澤荃灣特賣場開倉今日又再開鑼，由即日起至7月26日。今次有不少新出的電子產品、家電及生活小電器陳列品，更有首次開倉價的電子書、大熱的Sony及Bose耳機，以及貴價的Sony相機均有折扣，當然還有品牌旗艦手機如Apple iPhone 17及Samsung Galaxy Z7 Fold，以及幾百蚊有交易的中階手機。留意開倉只限早前參與抽籤的易賞錢會員入場，可密切留意官方最新資訊會否再次開放給大眾參與。

高中階手機齊全 今次豐澤開倉有不少手機，除了Apple及Samsung，亦有齊HONOR、vivo、小米REDMI等，以低階機為主，因此價位相當吸引，幾百蚊就有交易。最平有$200 Nokia手機，作後備機或給長者兒童使用最適合不過。

手錶平板抵買 穿戴方面選擇亦相當多，不過今次較少其他品牌的運動手錶。多款中低階智能手錶，最平$260 Redmi Watch 5，至到$1260 HUAWEI Watch GT 5都有。平板最抵買有$400 Redmi Pad SE 8.7，特賣場價只需$400；高階型號則有HONOR MagicPad 3，特賣場價$2750。如有iPad的話，有款Apple Magic Keyboard只需$200，相當抵買。

多款手提電腦 手提電腦款式亦不少，大部分優惠價都是$5000樓下，有多個型號的ASUS Vivobook及Expertbook，售價由$2199起；Acer Swift 14吋筆電$3840、HP Victus Gaming Laptop $4499。