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科技
出版：2026-Jul-17 12:50
更新：2026-Jul-17 12:50

豐澤開倉｜荃灣特賣場開鑼現場直擊　必掃$200手機、iPhone 17+Galaxy Z Fold 7都有折！（多圖）

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豐澤開倉｜荃灣特賣場今日正式展開，大量精選減價電子產品及家電。

豐澤開倉｜荃灣特賣場今日正式展開，大量精選減價電子產品及家電。

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豐澤荃灣特賣場開倉今日又再開鑼，由即日起至7月26日。今次有不少新出的電子產品、家電及生活小電器陳列品，更有首次開倉價的電子書、大熱的Sony及Bose耳機，以及貴價的Sony相機均有折扣，當然還有品牌旗艦手機如Apple iPhone 17及Samsung Galaxy Z7 Fold，以及幾百蚊有交易的中階手機。留意開倉只限早前參與抽籤的易賞錢會員入場，可密切留意官方最新資訊會否再次開放給大眾參與。

豐澤開倉｜iPhone 17系列$6209。 豐澤開倉｜iPhone 17 Pro Max系列$9089起。 豐澤開倉｜Samsung A36、A56及S25 Edge手機。 豐澤開倉｜Samsung Galaxy Z Fold 7系列。 豐澤開倉｜Nokia手機$200起，另有一系列HONOR及HUAWEI手機。 豐澤開倉｜Redmi手機系列。 豐澤開倉｜HONOR中階手機。 豐澤開倉｜vivo及HONOR中階手機。 豐澤開倉｜vivo、HONOR及OPPO中階手機。

高中階手機齊全

今次豐澤開倉有不少手機，除了Apple及Samsung，亦有齊HONOR、vivo、小米REDMI等，以低階機為主，因此價位相當吸引，幾百蚊就有交易。最平有$200 Nokia手機，作後備機或給長者兒童使用最適合不過。

豐澤開倉｜多款小米智能手錶。 豐澤開倉｜多款小米智能手錶。 豐澤開倉｜HUAWEI智能手錶$880起。 豐澤開倉｜HUAWEI Watch Fit 4只售$400。 豐澤開倉｜HUAWEI及HONOR智能手錶。 豐澤開倉｜REDMI平板只售$400。 豐澤開倉｜HUAWEI及HONOR平板。 豐澤開倉｜iPad Magic Keyboard $200起。

手錶平板抵買

穿戴方面選擇亦相當多，不過今次較少其他品牌的運動手錶。多款中低階智能手錶，最平$260 Redmi Watch 5，至到$1260 HUAWEI Watch GT 5都有。平板最抵買有$400 Redmi Pad SE 8.7，特賣場價只需$400；高階型號則有HONOR MagicPad 3，特賣場價$2750。如有iPad的話，有款Apple Magic Keyboard只需$200，相當抵買。

豐澤開倉｜ASUS ExpertBook $3749。 豐澤開倉｜ASUS VivoBook $2199。 豐澤開倉｜ASUS ExpertBook $3499。 豐澤開倉｜ASUS VivoBook $4999。 豐澤開倉｜Acer Swift 14 $3840。 豐澤開倉｜hp Victus電競筆電$4499。 豐澤開倉｜Samsung Galaxy Book5 $4299。 豐澤開倉｜桌面電腦$1880起。 豐澤開倉｜小米電競顯示器$400。

多款手提電腦

手提電腦款式亦不少，大部分優惠價都是$5000樓下，有多個型號的ASUS Vivobook及Expertbook，售價由$2199起；Acer Swift 14吋筆電$3840、HP Victus Gaming Laptop $4499。

豐澤開倉｜多款電子書產品。 豐澤開倉｜Dyson風筒$900。 豐澤開倉｜Dyson Nural風筒$1400。 豐澤開倉｜Marshall喇叭$599、BOSE耳機$899。 豐澤開倉｜Sony SoundBar $999。 豐澤開倉｜多款影音及個人護理產品。 豐澤開倉｜多個不同品牌投影機。 豐澤開倉｜相機及耳機產品。 豐澤開倉｜BOSE家居喇叭系列。 豐澤開倉｜場內有大量家電及廚電。 豐澤開倉｜豐澤開倉精選產品一覽。

其他精選筍貨

其他抵買貨品包括首次出現在特賣場的電子書系列，最平由$287起；Dyson風筒$900及新款Nural版$1400；BOSE QuietComfort耳機$899。場內還有大量配件及家電產品，最平由$20起，入場必掃。

豐澤荃灣特賣場
地址：荃灣眾安街57-63號周氏商業中心3樓
特賣場時間：7月17日-7月26日，11:30am-8pm（共5個時段）
註：只限已抽籤的易賞錢會員參與

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