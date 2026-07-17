MUJI藍牙耳機喇叭香港上架　只售$108實試音質得唔得？

日本生活品牌無印良品MUJI進軍電子產品界別，首度推出無線藍牙耳機及喇叭。不需動輒千元起跳售價，反其道而行推出了一款僅售$108的藍牙耳機及迷你喇叭，而且定價仲平過日本（當地售價2990日圓）！憑藉米白及深灰極簡的外觀，以及令人難以置信的親民價格，究竟這兩款低成本個人音響產品，是高CP值聽歌恩物還是電子垃圾？

標誌性極簡設計 MUJI藍牙耳機及喇叭完全承襲了無印良品一貫的無品牌標誌美學，同樣推出米白色及灰色兩款招牌配色。先講耳機，充電盒為圓滑方形霧面設計，迷你精緻，耳機本體則為藥丸形，設計溫潤具文青質感。單側耳機僅重約4g，配戴輕巧舒適，機身上有顆細顯示燈，更設觸控面板，可作雙擊播放及暫停，亦有一個咪高峰可作通話。 耳機採用入耳式設計，防止漏音並強化低音，更附上額外5對尺寸耳塞，有深及淺耳塞可選，可貼合耳部並帶來物理隔音。內置6mm單元，雖然沒有主動降噪或高解析音訊解碼如LDAC等高端功能，音質只能說是普通，播放流行音樂中規中矩，個人認為聲量較細，亦不算太飽滿細緻，不能帶有任何期望。

具備IPX5防水 作為一款百元級別的耳機，也具備IPX5級別防水認證，適用於一般戶外活動，無畏汗水和毛毛細雨。耳機單次充電即可連續播放約6小時，500mAh充電盒可提供約3次充電，充滿耳機約需1.5至兩小時，充電就不及高級耳機般快。 採用2.4GHz藍牙頻段，室內有效連接距離約10米，但就沒有專用App控制，使用上較為直觀，可惜偶有斷線情況。售價只需$108也不能有太高要求，純淨外觀、輕巧舒適配戴感，以及IPX5防水與6小時續航，已超越了這個價位應有的表現，建議可作為後備通話耳機。

藍牙喇叭夠大聲 MUJI藍牙喇叭同樣只售$108，超緊湊掌心尺寸，圓角四方形設計，只有約122g重，做到輕巧便攜，更同樣IPX5防水性能。機上設有開關及音量鍵，輸出功率為3W，頻率範圍為180Hz至15kHz，音質較為單薄但不過不失，人聲算清晰，低音表現就一般。勝在播放音量夠大，適合日常背景音樂或聽Podcast使用，而且難得竟有TWS無線串聯功能，可配對雙喇叭成左右聲道。喇叭底部設有咪高峰，可支援藍牙通話，功能算是齊全。電池容量為500mAh，充電時間約為兩小時。