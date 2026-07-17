Apple Camp免費暑期親子活動　學用iPad＋Freeform創作超級英雄（內附報名方法）

全球Apple Store不時舉辦一些免費教育課程及講座，包括Today at Apple課程及專誠為小朋友而設的Apple Camp，啟發各個年齡層的顧客探索自身興趣，提供實用的貼士與技巧，提升使用Apple產品的體驗。今年暑假的Apple Camp則以超級英雄為主題，可讓小朋友試用iPad以及各種Apple功能，值得參與！

化身超級英雄

今個暑假的Apple Camp活動，目標受眾為6至10歲的小朋友，主題為創造助人的超級英雄，利用iPad的功能發揮創意，將天馬行空的意念化成作品。活動有兩位主持人及多位導師，協助家長及小朋友由空白畫紙，慢慢使用iPad建立出個人風格的「超級英雄」。

活動中小朋友不只是用iPad及Apple Pencil繪畫這麼簡單直接，包括使用iPad的相機拍攝照片，試用Freeform工具進行退地及創作拼砌圖片，更可利用Image Playground生成各種圖案，實際試用Apple Intelligence AI功能，令整個體驗更加貼地及全面。