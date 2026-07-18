Galaxy Tab S12 Ultra料有半圓凹槽　升級Dimensity 9500

近期市場的焦點雖然大多集中在即將舉行的Galaxy Unpacked發布會，畢竟坊間預計SAMSUNG將會一口氣發表三款全新摺疊手機，但關於其他產品的消息依然持續流出。

知名爆料達人OnLeaks近日與Smartphone Checker合作，釋出了預期是Samsung新一代旗艦平板電腦Galaxy Tab S12 Ultra的CAD效果圖！

沒有大幅改動

從這批基於內部資訊製作的圖片可見，Galaxy Tab S12 Ultra的外觀設計與上代Galaxy Tab S11 Ultra相比並沒有大幅改動。新機的機身尺寸預計為326.34 x 208.46 x 5.12mm，正面螢幕佈局亦得以保留。

雖然早前曾有傳聞指出這款平板會改用開孔式前置鏡頭設計，不過最新的效果圖顯示，Galaxy Tab S12 Ultra將會繼續沿用上一代的半圓形凹槽（Notch）設計。