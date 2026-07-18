OPPO K15配8000mAh大電池及散熱風扇　 7月24日發表

OPPO早前於四月份在中國市場推出K15 Pro系列後，近期開始為標準版K15進行預熱。目前這款新機已經在OPPO國內官方網上商店正式上架，並確認將於7月24日正式發表。官方同時公布了新機的外觀設計、核心規格以及機身配色選項。
能夠達成長時間續航
核心規格方面，OPPO K15將配備MediaTek Dimensity 7360 Super處理器，並內建面積達4,950平方毫米的均值冷卻導熱板（VC 散熱）。與早前推出的K15 Pro系列相同，標準版同樣保留了標誌性的內置主動散熱風扇設計，能夠為手機提供更穩定的溫度控制，適合長時間運作高負載應用的用戶。
螢幕與續航力是這款手機的主要賣點。OPPO K15將採用一面6.59吋的AMOLED顯示屏。機身內部則搭載高達8,000mAh的大容量電池，並支援80W有線快速充電技術，能夠應付高用量使用者的長時間續航需求。
前置鏡頭具5000萬像
攝影系統方面，機背採用雙鏡頭模組設計，包括一枚支援OIS光學防手震的5,000萬像主鏡頭，以及一枚5,000萬像超廣角鏡頭。相機模組外圍更加入了RGB環形燈效，增加外觀辨識度。前置鏡頭同樣具備5,000萬像解像度，滿足自拍與視像通話需求。機身防護能力上，官方已確認手機具備IP69級別的防塵防水認證，提供更高規格的日常防護。
目前OPPO K15已經在中國內地的官方網店開放預約。新機將提供12GB RAM搭配256GB儲存空間的單一配置版本，並有疾風灰及疾速白兩種機身顏色可供選擇。關於新機的實際售價及上市詳情，則有待官方在7月24日的發布會上正式公布。
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