OPPO K15配8000mAh大電池及散熱風扇　 7月24日發表

OPPO早前於四月份在中國市場推出K15 Pro系列後，近期開始為標準版K15進行預熱。目前這款新機已經在OPPO國內官方網上商店正式上架，並確認將於7月24日正式發表。官方同時公布了新機的外觀設計、核心規格以及機身配色選項。

能夠達成長時間續航