SmarTone家長監護App「Kids CARE」上線　跨平台管理子女手機（內附下載連結）

正值暑假，小朋友容易機不離手沉迷網絡世界，這款SmarTone推出的全新的多合一家長監護服務應用程式「Kids CARE」正式全面上線。新App不限SmarTone客戶專用，全港所有台均可下載使用，更有齊多項監控及防護功能，絕對是家長們必備App。

4大實用功能

「Kids CARE」為獨立手機App，不需要綁定指定的電訊商網絡，不論家長或子女使用甚麼台，甚至單純連接Wi-Fi，都能夠一站式輕鬆管理。Kids Care擺脫傳統「特務式」的單向監控模式，轉而針對香港家庭日常最常遇到的4大難題提供實用支援。

App具備實時GPS定位追蹤功能，家長可以確認子女是否安全到達指定地點，省卻了無謂的奪命追魂電話，給予孩子成長空間的同時，也為家長帶來安心。

在培養自律方面，App允許家長與子女共同制定清晰合理的數碼時間表，可遠距即時鎖定裝置、限制應用程式下載以及封鎖程式內購買功能。