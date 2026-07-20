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科技
出版：2026-Jul-20 15:42
更新：2026-Jul-20 15:42

SmarTone家長監護App「Kids CARE」上線　跨平台管理子女手機（內附下載連結）

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「Kids CARE」App可協助家長多方面監護子女使用手機情況。

「Kids CARE」App可協助家長多方面監護子女使用手機情況。

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正值暑假，小朋友容易機不離手沉迷網絡世界，這款SmarTone推出的全新的多合一家長監護服務應用程式「Kids CARE」正式全面上線。新App不限SmarTone客戶專用，全港所有台均可下載使用，更有齊多項監控及防護功能，絕對是家長們必備App。

「Kids CARE」可以跨平台管理多個裝置，不限電訊商網絡。 Kids CARE」能顯示到每日使用手機時間及應用程式。 「Kids CARE」可追蹤Google搜尋及YouTube觀看紀錄。 「Kids CARE」能過濾指定網頁內容。

4大實用功能

「Kids CARE」為獨立手機App，不需要綁定指定的電訊商網絡，不論家長或子女使用甚麼台，甚至單純連接Wi-Fi，都能夠一站式輕鬆管理。Kids Care擺脫傳統「特務式」的單向監控模式，轉而針對香港家庭日常最常遇到的4大難題提供實用支援。

App具備實時GPS定位追蹤功能，家長可以確認子女是否安全到達指定地點，省卻了無謂的奪命追魂電話，給予孩子成長空間的同時，也為家長帶來安心。

在培養自律方面，App允許家長與子女共同制定清晰合理的數碼時間表，可遠距即時鎖定裝置、限制應用程式下載以及封鎖程式內購買功能。

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透過App內紀錄，家長可以了解子女每日螢幕與應用程式的使用時間，進階方案更可查閱YouTube觀看紀錄與Google搜尋紀錄。走進孩子的網絡世界，主動展開有共同話題的引導溝通。配合App內的網頁過濾與封鎖功能，更能有效把不良資訊及詐騙訊息拒之門外，讓孩子在安全的數碼防護網下安心探索。

「Kids CARE」設有兩款月費方案，並提供14天免費試用。

「Kids CARE」設有兩款月費方案，並提供14天免費試用。

跨平台管理20部裝置

「Kids CARE」App全面支援iOS與Android跨平台管理，對於擁有不同系統裝置的家庭而言十分方便。只需透過一個應用程式，就能同步管理多達20部手機或平板電腦，並支援多管理員功能，方便爸爸媽媽共同分擔監護角色。目前設有高級與標準方案，月費分別為$58及$52，按年收費有優惠，分別為$458及$408，新登記高級方案用戶可享有14天免費試用。

下載iOS版本

下載Android版本

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