SmarTone家長監護App「Kids CARE」上線　跨平台管理子女手機（內附下載連結）

正值暑假，小朋友容易機不離手沉迷網絡世界，這款SmarTone推出的全新的多合一家長監護服務應用程式「Kids CARE」正式全面上線。新App不限SmarTone客戶專用，全港所有台均可下載使用，更有齊多項監控及防護功能，絕對是家長們必備App。
4大實用功能
「Kids CARE」為獨立手機App，不需要綁定指定的電訊商網絡，不論家長或子女使用甚麼台，甚至單純連接Wi-Fi，都能夠一站式輕鬆管理。Kids Care擺脫傳統「特務式」的單向監控模式，轉而針對香港家庭日常最常遇到的4大難題提供實用支援。
App具備實時GPS定位追蹤功能，家長可以確認子女是否安全到達指定地點，省卻了無謂的奪命追魂電話，給予孩子成長空間的同時，也為家長帶來安心。
在培養自律方面，App允許家長與子女共同制定清晰合理的數碼時間表，可遠距即時鎖定裝置、限制應用程式下載以及封鎖程式內購買功能。
透過App內紀錄，家長可以了解子女每日螢幕與應用程式的使用時間，進階方案更可查閱YouTube觀看紀錄與Google搜尋紀錄。走進孩子的網絡世界，主動展開有共同話題的引導溝通。配合App內的網頁過濾與封鎖功能，更能有效把不良資訊及詐騙訊息拒之門外，讓孩子在安全的數碼防護網下安心探索。
跨平台管理20部裝置
「Kids CARE」App全面支援iOS與Android跨平台管理，對於擁有不同系統裝置的家庭而言十分方便。只需透過一個應用程式，就能同步管理多達20部手機或平板電腦，並支援多管理員功能，方便爸爸媽媽共同分擔監護角色。目前設有高級與標準方案，月費分別為$58及$52，按年收費有優惠，分別為$458及$408，新登記高級方案用戶可享有14天免費試用。