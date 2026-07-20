世界盃｜Meta平台數據破紀錄　WhatsApp訊息量創新高、邊位球員IG爆紅？

今年世界盃足球熱潮對Meta而言是一個重大里程碑，WhatsApp的訊息量創下歷史新高、Threads獲得數十億次曝光、Instagram上誕生了全新的超級巨星，各平台皆迎來全面爆發。Meta整合了賽事期間，旗下各平台圍繞足球所產生的對話、互動與連結數據。

WhatsApp傳送量破紀錄 在阿根廷對陣埃及的16強淘汰賽期間，WhatsApp的訊息傳輸量每秒突破2900萬條，創下該平台歷史上的最高紀錄，這項數據打破了先前在2022年世界盃決賽時所創下的紀錄。 除了觸及率之外，賽事也為參賽球員帶來了巨大的粉絲增長。在賽事展開首月內（6月11日至7 月11日），最終入選國家隊名單的球員們總共增加了超過2.136億名活躍粉絲，增幅達6.6%，他們的合併粉絲總數也從32.6億一路飆升至34.7億。

禾仙夏IG爆紅 每隔4年，這項大賽總會誕生一位意想不到的英雄。在IG上，這位英雄便是佛得角守門員禾仙夏（Vozinha），他的粉絲數從原本的37000人暴增至2980萬人，換算下來是令人難以置信的 +77000%增長率。他在場上的精彩表現吸引了全球無數觀眾，讓他幾乎在一夜之間成為該平台上最受關注的運動員之一。 禾仙夏的爆紅也成功將佛得角推上了國家隊粉絲增長榜的首位，全隊總共淨增3210萬名粉絲，團隊層面的粉絲增幅高達+2000%。在成名球星方面，夏蘭特以新增2300萬名粉絲的成績領跑，隨著挪威隊吸引全球目光，他的粉絲基數幾乎比賽前翻了一倍。IG上粉絲最多的C朗，依然再度吸粉1000萬，總粉絲量達到了破紀錄的6.76億。

最受歡迎球星Top 5 在美國，有幾位知名球星在IG的「你的演算法」功能中引發了最高的討論度，整個世界盃期間，最常出現在美國用戶演算法中的前五名球員包括： 美斯 C朗拿度 夏蘭特 麥巴比 比寧咸 墨西哥隊的粉絲數也迎來了+78%的暴增，這主要歸功於基拔圖摩拉（+560萬）和祖利安昆諾尼斯（+260萬）等新星的崛起。日本隊則在潛力新秀中村敬斗（+130萬）等人的推動下，實現了 +42%的粉絲增長。 值得關注的體壇新星 幾位年輕球員在Instagram上建立了龐大的粉絲群：

安迪歷（Endrick）：1870萬 → 2380萬（+520萬，+27%）

比寧咸（Jude Bellingham）：4130萬 → 4550萬（+420萬，+10%）

米高奧利斯（Michael Olise）：粉絲新增400萬

耶馬爾（Lamine Yamal）：粉絲新增300萬

雲尼斯奧斯（Vinicius Jr）：5990萬 → 6270萬（+280萬，+4%） 美洲地區焦點 墨西哥：+2080萬（+78%）—— 主要足球強國中粉絲增長百分比最高的國家。

巴西：+2600萬 —— 由尼馬（+650萬）、安迪歷（+520萬）和雲尼斯奧斯（+280萬）領銜。

阿根廷：+1840萬 —— 美斯（+560萬）依然帶動著巨大的關注度。

美國：+170萬（+10%）—— 作為聯合主辦國之一，在科拿連巴洛根（+60.9萬）的帶領下實現了穩健增長。

加拿大：+27.7萬（+3%）—— 另一聯合主辦國同樣獲得穩步增長。

Threads達15億次曝光 在Threads上，標有世界盃標籤的貼文累計獲得了15億次曝光。來自該足球社群的內容每天觸及約1500萬人，並在7月6日達到了2500萬人的最高峰。Facebook上的討論同樣非常熱烈，自開幕以來，用戶已經發布了8000萬篇提及世界盃的貼文。