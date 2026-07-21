Apple Watch Series 12傳聞功能預覽　疑換新晶片仲解決最大問題！

隨著Apple Watch Series 12預計於9月推出，市場上已開始流傳其多項新功能，其中部分傳聞的可信度較高，當中包括升級晶片、增長續航力，以及有機會加入Touch ID及錶帶健康感測器，以下可深入了解即將推出的Apple Watch Series 12傳聞整合。

據洩露的Apple代碼顯示，Apple Watch Series 12將配備一款新晶片，具體名稱可能是S11或S12，現時尚未明確，現時Apple Watch Series 11、Apple Watch Ultra 3及Apple Watch SE 3均沿用與前代相同的S10晶片。預計在經歷一年空窗期後，性能將有所提升。

電池續航力延長

Apple Watch續航力不足向來是一大詬病，根據中國社交平台微博上的一位知名爆料者透露，Apple Watch Series 12將著重於延長電池續航力。現有Series 11在單次充電下可提供約24小時的續航時間，若啟用低電量模式，續航時間則可達38小時。

潛在Touch ID功能

洩露的Apple代碼指出，Apple Watch Series 12可能會引入Touch ID功能，據報將整合至Apple Watch的側邊按鈕，讓用戶能透過指紋而非密碼解鎖裝置。不過Apple是否會推進此計劃仍無定論，有爆料者已否認此傳聞，且彭博社的Mark Gurman及Apple供應鏈分析師郭明錤等可靠消息來源尚未提及今年Apple Watch將配備Touch ID。