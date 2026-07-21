Samsung Galaxy S26 Ultra 屏幕偏紅問題曝光 官方將以軟件更新解決

Samsung Galaxy S26 Ultra 推出市面不久，網絡上便陸續出現有關屏幕偏紅的報告。由於這款手機採用了首代 Privacy Display OLED 有機電激發光顯示，初期外界普遍推測這可能屬於硬件方面的缺陷。不過 Samsung官方近日發表聲明並由高層親自解畫，澄清這並非硬件故障，而是可以透過軟件更新來修復的系統問題!

採用首代 Privacy Display OLED

據 Samsung的官方解釋，當手機的 OLED 屏幕暴露於強烈的環境光線下時，色彩平衡可能會出現異常，從而呈現偏紅的現象。針對這個情況，SAMSUNG 目前正著手準備軟件更新，以修正屏幕的色彩平衡設定。由於相關軟件修復尚未正式推送，官方建議如果用家對紅屏問題感到困擾，可以暫時前往 Samsung的客戶服務中心尋求協助。