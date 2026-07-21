Samsung Galaxy S26 Ultra 屏幕偏紅問題曝光 官方將以軟件更新解決

Samsung Galaxy S26 Ultra 推出市面不久，網絡上便陸續出現有關屏幕偏紅的報告。由於這款手機採用了首代 Privacy Display OLED 有機電激發光顯示，初期外界普遍推測這可能屬於硬件方面的缺陷。不過 Samsung官方近日發表聲明並由高層親自解畫，澄清這並非硬件故障，而是可以透過軟件更新來修復的系統問題!
採用首代 Privacy Display OLED
據 Samsung的官方解釋，當手機的 OLED 屏幕暴露於強烈的環境光線下時，色彩平衡可能會出現異常，從而呈現偏紅的現象。針對這個情況，SAMSUNG 目前正著手準備軟件更新，以修正屏幕的色彩平衡設定。由於相關軟件修復尚未正式推送，官方建議如果用家對紅屏問題感到困擾，可以暫時前往 Samsung的客戶服務中心尋求協助。
雖然得知這並非 OLED 屏幕的硬件損壞讓不少用家鬆一口氣，但官方目前的聲明仍存在一些未解之謎。Samsung的解釋未能說明為何屏幕偏紅問題會在手機使用一段時間後才陸續出現，同時亦未有交代為何偏紅或洋紅的色調往往只出現在屏幕的局部特定區域。後續的軟件更新能否全面解決上述情況，仍有待進一步觀察。
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