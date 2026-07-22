iPhone 20 Pro Max傳配置7吋超大屏幕 或引入四微曲Mon及Face ID（網上效果圖）

據知名數碼博主「數碼閒聊站」的最新消息指出，Apple 目前正在打樣測試一款物理尺寸約為 6.96 吋、標準尺寸接近 7 吋的超大屏幕，而這款屏幕極有機會於未來的 iPhone 20 Pro Max 上首度登場，挑戰歷來螢幕最大的 iPhone 紀錄。

針對不少使用者關注的握持手感問題，該博主進一步透露，這塊近 7 吋的屏幕在機身比例上將會延續現行 6.9 吋機型的設計，因此不會對單手握持帶來過多額外負擔。回顧過往機型發展，iPhone Pro Max 系列從早期的 6.7 吋逐步提升至 iPhone 16 Pro Max 的 6.9 吋，若這次消息屬實，意味著旗艦機型的顯示面積將再進一步突破。