熱門搜尋:
禁煙 車Cam直擊 2026世界盃 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
科技
出版：2026-Jul-21 21:19
更新：2026-Jul-21 21:19

Nothing Phone (4b)中階手機上市　三千有找有大芒大電+新配色

分享：
Nothing Phone (4b)中階手機定價只需$2899。

Nothing Phone (4b)中階手機定價只需$2899。

adblk4

英國品牌Nothing推出全新中階手機首款機型Nothing Phone (4b) ，承襲Phone (4a)的成功經驗，結合Nothing標誌的美學設計，包括經典的Glyph Interface燈效及透明工業風設計，更引入品牌史上容量最大的電池、120Hz Super AMOLED螢幕和5000萬像素OIS光學防震主鏡頭，獨樹一幟的Nothing OS加上Essential AI智能工具，不用三千有找的新機售價，在今日市場上相當罕見。

Nothing請來人氣男團ZPOT出席發布活動。 Nothing Phone (4b)有黑白藍3款配色。 Nothing Phone (4b)延續透明相機模組及Glyph Bar設計。 Nothing Phone (4b)採用6.77吋Super AMOLED螢幕。

亮眼的潮流設計

Phone (4b) 融合 Phone (4a) 的兩大經典元素，機背採用長條形燈條Glyph Bar，並沿用Phone (4a) Pro一體成型機身設計，設計比以往機型更加簡潔。晶瑩剔透的長方透明相機模組，採用3D曲面邊緣，與環保聚碳酸酯一體成型機身銜接。表面三層塗層，手感舒適且不易沾染指紋。

機身可承受600牛頓的彎曲力，具備IP64防塵防水等級。除了長青的黑白色，更帶來鮮艷藍色，更加搶眼。Glyph Bar內建45個可獨立控制，Mini-LED亮度高達3500nits，清晰提供通知、充電進度、錄音指示和個人化來電燈效。

adblk5

配備6.77吋Super AMOLED螢幕，支援120Hz動態自適應更新率、1000Hz的即時觸控取樣率、1200尼特戶外亮度和2000尼特峰值亮度，並且支援HDR10+。雙立體聲揚聲器，效果比起Phone (4a) 提升超過20%。

史上最強續航力

Phone (4b) 配備品牌有史以來容量最大的5200mAh電池，提供高達18小時的綜合使用時間，比起Phone (4a) 更多一個小時，包含連續播放22小時YouTube影片和瀏覽26小時Instagram。歷經 1200次充放電循環（約3年每天使用）後，仍能保持高達90%的電池健康度，並支援33W有線快充，30分鐘內即可充至50%電量。 

adblk6

搭載最新4nm Snapdragon 6 Gen 4處理器，效能直逼Phone (4a)，安兔兔跑分超過100萬，而且相較於舊款更加穩定低耗。第6代AI引擎加速了影像、語音識別和Essential AI工具的本地端運算，使用AI功能更快捷靈敏。同時配備4400mm²均熱板，部分遊戲更最高支援120FPS。

Nothing Phone (4b)配備品牌史上最大的5200mAh電池。 Nothing Phone (4b)搭載5000萬像素主鏡頭。 Nothing Phone (4b)內置4nm Snapdragon 6 Gen 4處理器。 Nothing Phone (4b)機側設有一鍵啟動AI功能的Essential Key。

升級攝影體驗

Phone (4b)設有雙鏡頭組合，搭載5000萬像素OIS主鏡頭，搭配光學防手震 (OIS) 和電子防手震 (EIS) 技術、360°環境光感應器以及119°超廣角鏡頭。 內置Nothing的TrueLens Engine 4引擎，支援Ultra XDR超高清動態影像技術，透過合成13張RAW格式照片，呈現比起傳統HDR更明亮的亮部細節、更豐富的暗部細節和更準確的色彩。

另支援4K 30fps影片錄影、雙鏡頭同時拍攝、自家創意工具，讓攝影更具表現力，包括適用於照片和影片的專屬Disco和DV濾鏡、可即時控制風格的Signature預設，以及用於探索全新創意風格的Playground。 

adblk7

自家Nothing OS

基於Android 16開發的Nothing OS 4.1，帶來精細動畫及更流暢互動、功能全面的Essential AI體驗，包括在使用者介面、剪貼簿和小工具中原生整合ChatGPT以及Google Gemini功能。透過機側的Essential Key，即時存取Essential Space、Essential Search、Essential Voice、Essential Apps和Playground，可使用旗艦機型的AI體驗。

Nothing Phone (4b)只有8+128GB配置，有黑色、白色和藍色選擇，即日起有售，定價為$2899。

ADVERTISEMENT

【👇送SKECHERS Back To School返學鞋👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務