Nothing Phone (4b)中階手機上市　三千有找有大芒大電+新配色

Nothing Phone (4b)中階手機定價只需$2899。

英國品牌Nothing推出全新中階手機首款機型Nothing Phone (4b) ，承襲Phone (4a)的成功經驗，結合Nothing標誌的美學設計，包括經典的Glyph Interface燈效及透明工業風設計，更引入品牌史上容量最大的電池、120Hz Super AMOLED螢幕和5000萬像素OIS光學防震主鏡頭，獨樹一幟的Nothing OS加上Essential AI智能工具，不用三千有找的新機售價，在今日市場上相當罕見。

亮眼的潮流設計 Phone (4b) 融合 Phone (4a) 的兩大經典元素，機背採用長條形燈條Glyph Bar，並沿用Phone (4a) Pro一體成型機身設計，設計比以往機型更加簡潔。晶瑩剔透的長方透明相機模組，採用3D曲面邊緣，與環保聚碳酸酯一體成型機身銜接。表面三層塗層，手感舒適且不易沾染指紋。 機身可承受600牛頓的彎曲力，具備IP64防塵防水等級。除了長青的黑白色，更帶來鮮艷藍色，更加搶眼。Glyph Bar內建45個可獨立控制，Mini-LED亮度高達3500nits，清晰提供通知、充電進度、錄音指示和個人化來電燈效。

配備6.77吋Super AMOLED螢幕，支援120Hz動態自適應更新率、1000Hz的即時觸控取樣率、1200尼特戶外亮度和2000尼特峰值亮度，並且支援HDR10+。雙立體聲揚聲器，效果比起Phone (4a) 提升超過20%。 史上最強續航力 Phone (4b) 配備品牌有史以來容量最大的5200mAh電池，提供高達18小時的綜合使用時間，比起Phone (4a) 更多一個小時，包含連續播放22小時YouTube影片和瀏覽26小時Instagram。歷經 1200次充放電循環（約3年每天使用）後，仍能保持高達90%的電池健康度，並支援33W有線快充，30分鐘內即可充至50%電量。

搭載最新4nm Snapdragon 6 Gen 4處理器，效能直逼Phone (4a)，安兔兔跑分超過100萬，而且相較於舊款更加穩定低耗。第6代AI引擎加速了影像、語音識別和Essential AI工具的本地端運算，使用AI功能更快捷靈敏。同時配備4400mm²均熱板，部分遊戲更最高支援120FPS。

升級攝影體驗 Phone (4b)設有雙鏡頭組合，搭載5000萬像素OIS主鏡頭，搭配光學防手震 (OIS) 和電子防手震 (EIS) 技術、360°環境光感應器以及119°超廣角鏡頭。 內置Nothing的TrueLens Engine 4引擎，支援Ultra XDR超高清動態影像技術，透過合成13張RAW格式照片，呈現比起傳統HDR更明亮的亮部細節、更豐富的暗部細節和更準確的色彩。 另支援4K 30fps影片錄影、雙鏡頭同時拍攝、自家創意工具，讓攝影更具表現力，包括適用於照片和影片的專屬Disco和DV濾鏡、可即時控制風格的Signature預設，以及用於探索全新創意風格的Playground。

自家Nothing OS 基於Android 16開發的Nothing OS 4.1，帶來精細動畫及更流暢互動、功能全面的Essential AI體驗，包括在使用者介面、剪貼簿和小工具中原生整合ChatGPT以及Google Gemini功能。透過機側的Essential Key，即時存取Essential Space、Essential Search、Essential Voice、Essential Apps和Playground，可使用旗艦機型的AI體驗。 Nothing Phone (4b)只有8+128GB配置，有黑色、白色和藍色選擇，即日起有售，定價為$2899。