Nothing Ear (3a)藍牙耳機發布　全新搶眼粉紅色＋首創截圖式錄音功能

Nothing Ear (3a)藍牙耳機發布會請來Gen Z女團VIVA任嘉賓。

Nothing耳機各來有驚喜，除了有型格外觀，每次都帶來一些新意思。今次新款 Ear (3a)，除了經典的黑色、白色和升級版黃色外，更加推出矚目大膽的鮮粉紅色，更有一個全新功能，新鮮感十足。

矚目新設計 Nothing Ear (3a)保留了Nothing經典的透明美學，沿用Ear(a)的長方透明充電盒設計，靈感來自藥丸與熱收縮包裝，跟上次推出的Headphone(a)的耳罩設計有異典同功之妙。耳機同樣採用透明設計，更加圓潤親和的輪廓，外觀與觸感同樣趣味十足。除了新增XS號耳塞，充電盒還配備了1x3 LED狀態指示燈，跟Phone (4b)的Glyph Bar設計呼應，一眼即可快速掌握電量、充電狀態、配對進度和系統資訊。

Nothing Ear (3a)藍牙耳機可捏合進行「音頻快照」功能。

首創新錄音功能 今次新增「音頻快照 (Audio Snapshot)」功能，首度內建32MB快閃記憶體可隨聽隨錄，直接透過耳機捕捉聲音片段。「音頻快照」作用可立即擷取正在收聽的媒體音訊，例如線上課程內容，或是要保存朋友發來的語音訊息。 只需簡單「捏合」兩側耳機，Ear (3a) 就能擷取觸發前後的音訊，留下音訊版「螢幕截圖」。錄音會自動同步至Nothing X應用程式，可在應用程式中進行重播、編輯、分享與文字轉錄，亦可將轉錄的關鍵內容轉化為可分享的「語錄卡片」。 「通話錄音」功能支援直接從耳機進行通話與會議錄音，只需透過簡單的手勢操作，便能開始記錄長達約2小時的對話，無需拿出手機。錄音同樣會自動同步至Nothing X應用程式，方便使用者重播、編輯並生成文字轉錄。當錄音功能啟用時，系統會自動發出隱私通知以提醒與會者。

高解析音質 雖然定位中階但音質不妥協，搭載全新12mm動圈單體，產生比上一代強5dB的低音頻率，實試聽流行曲低音明顯強化，輕量化PMI振膜則能還原清晰細膩的高音。支援Hi-Res Audio、LDAC等解碼，可實現高達24-bit/96 kHz的高品質音訊傳輸，可利用App中「進階均衡器」進一步打造個人專屬EQ調音。 「靜態空間音訊」將傳統的雙聲道立體聲擴展為更寬廣的空間音場，讓電影、現場表演和日常音樂聆聽更加沉浸。提供高達45dB的寬頻主動降噪，改良的聲學網罩與降噪演算法，使耳機能在更廣寬的頻率範圍內實現更強的降噪表現，降噪覆蓋範圍較上代提升17.1%。每側耳機皆配備3個咪高峰，結合AI降噪技術，即使在嘈雜的環境通話，也能確保聲音清晰傳達。

更長續航力 在關閉主動降噪的情況下，Ear (3a) 能提供10小時的單次播放時間，搭配充電盒總續航力可達42小時。開啟主動降噪時，耳機單次可播放6小時，搭配充電盒總續航力達25小時，快充5分鐘即可提供約1小時的播放時間。Nothing Ear (3a) 即日起發售，提供黑色、白色、粉紅色和黃色，售價$799。