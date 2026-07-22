Google發布3款全新AI模型　Gemini 3.6 Flash提升Token效率

Google宣布推出Gemini 3.6 Flash、Gemini 3.5 Flash-Lite及Gemini 3.5 Flash Cyber，以協助開發者與客戶在實際應用環境中構建AI代理，實現更高詞元效率、更低延遲時間與更穩定可靠的效能表現。
更具效率及安全
Google的Flash模型專為兼顧效率與品質而設，以支援大規模擴展代理式工作流程。以Gemini 3.5 Flash為基礎，Google現推出全新Gemini模型：
3.6 Flash為Google的主力模型，在編程、知識工作及多模態效能方面表現更佳。根據Artificial Analysis指數，3.6 Flash輸出詞元用量比3.5 Flash減少達17%；在某些基準測試如Datacurve的 DeepSWE中，用量更減少達65%，且每個輸出詞元的成本更低。
3.5 Flash-Lite則是Google速度最快、最具成本效益的3.5級別模型。根據Artificial Analysis指數，其輸出速度達每秒350個詞元，在處理代理式工作流程方面的表現亦顯著超越歷代Flash-Lite模型。
CodeMender中的3.5 Flash Cyber是成功的網絡安全應用方案需要模型與代理基礎架構之間的精密協調。Google將一款全新、高效且專用於網絡安全的模型與CodeMender程式碼安全代理結合，在前沿領域提供具競爭力的效能。
Google目前正與合作夥伴進行測試Gemini 3.5 Pro，並計劃在準備就緒後陸續開放。同時Google團隊已開始著手研發下一代模型，並已展開Gemini 4的預訓練工作。