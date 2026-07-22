Google發布3款全新AI模型　Gemini 3.6 Flash提升Token效率

Google宣布推出Gemini 3.6 Flash、Gemini 3.5 Flash-Lite及Gemini 3.5 Flash Cyber，以協助開發者與客戶在實際應用環境中構建AI代理，實現更高詞元效率、更低延遲時間與更穩定可靠的效能表現。

更具效率及安全

Google的Flash模型專為兼顧效率與品質而設，以支援大規模擴展代理式工作流程。以Gemini 3.5 Flash為基礎，Google現推出全新Gemini模型：

3.6 Flash為Google的主力模型，在編程、知識工作及多模態效能方面表現更佳。根據Artificial Analysis指數，3.6 Flash輸出詞元用量比3.5 Flash減少達17%；在某些基準測試如Datacurve的 DeepSWE中，用量更減少達65%，且每個輸出詞元的成本更低。

3.5 Flash-Lite則是Google速度最快、最具成本效益的3.5級別模型。根據Artificial Analysis指數，其輸出速度達每秒350個詞元，在處理代理式工作流程方面的表現亦顯著超越歷代Flash-Lite模型。