Samsung發布全新Galaxy Z Fold 8　實機試玩10:16比例闊屏摺機

Samsung Galaxy Unpacked活動正式發布全新形態摺機Galaxy Z Fold 8，這部歷來最輕薄闊屏摺機，帶來全新比例內外屏幕、零摺痕屏幕技術、大容量電池等旗艦配置，實試新機相當有驚喜，即睇值唔值得課金入手！

機身重量僅為201克，為Samsung迄今為止最輕巧的Galaxy Z Fold，摺疊厚度為9.7mm，展開後厚度為4.5mm，相當適合單手操作。融合鈦合金薄膜與鈦金屬支撐板，摺疊屏幕結構極致纖薄兼具強韌度，提升高達20倍的機械硬度，而且顯著減輕摺痕能見度，幾乎做到零摺痕效果，鉸位設計使展開過程更加流暢。機身同時配備4,800mAh容量電池，支援45W有線快充及20W無線充電。

Samsung Galaxy Z Fold 8配備全新尺寸5.5吋外屏，10:16比例機面屏幕，單手操作如回覆訊息、瀏覽網頁等日常使用相當就手，展開後內屏為7.6吋，4:3主屏幕畫面更寬廣，大幅減少觀看內容時的屏幕未使用空間，視覺更加自然。

全新視覺體驗

今代屏幕亮度提升至3,000nits，並配備Vision Booster技術及低反射屏幕塗層，確保戶外強光下畫面依然鮮明生動及清晰易讀。機背則配備雙5000萬像素廣角與超廣角鏡頭，支援雙向錄影與自動追蹤主體的我的飯拍（My FanCam）功能，拍攝及剪輯更加靈活。

Galaxy Z Fold8內置Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy晶片，有齊自家Galaxy AI及Gemini Intelligence功能，包括Now Brief、Now Nudge等AI助理功能。另外亦支援AirDrop支援，可與iPhone進行快速相片及檔案傳輸。

機身提供雪絨白、霧岩灰、迷迭紫及官網限定的琥珀綠4款配色，香港暫未公布價錢及推出日期，有興趣入手就要密切留意後續報道。