Xiaomi 18 系列手機傳9月發表 Pro Max代替Ultra版

市場最新消息指出，Xiaomi 18 系列預計會於今年 9 月在中國市場率先發表。一份最新報告顯示，Xiaomi 今年的旗艦手機陣容將迎來變動，廠方預計會取消推出 Ultra 版本，並改為由三款機型組成整個旗艦系列。據該份報告的細節，Xiaomi 新一代旗艦陣容將會明確劃分為 Xiaomi 18、Xiaomi 18 Pro 以及全新加入的 Xiaomi 18 Pro Max 三款產品。
據悉 Xiaomi 已經終止了 Ultra 版本的開發工作，外界推測主要原因與記憶體供應緊張及零件成本上升有關。在缺少 Ultra 版本的情況下，規格與定位最高的 Xiaomi 18 Pro Max 將會順理成章地肩負起品牌本年度頂級旗艦機型的重任。這意味著追求頂級拍攝與效能配置的用家，今年將需要把目光轉移至這款全新的 Pro Max 機型上。
海外發佈時間提前 Xiaomi 18 Pro Max將限量發售
除了機型陣容的變動，報告亦指出該系列登陸海外市場的時間將會比以往大幅提早。消息提到 Xiaomi 18 系列預計將於今年 12 月在印度首度亮相，比起該公司以往通常在翌年首季發佈的慣例，時間表足足提早了約三個月。不過用家需要留意的是，Xiaomi 18 Pro Max 預計在當地市場只會以限量形式提供，採取類似以往 Ultra 機型的專屬銷售策略。
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