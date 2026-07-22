Xiaomi 18 系列手機傳9月發表 Pro Max代替Ultra版

市場最新消息指出，Xiaomi 18 系列預計會於今年 9 月在中國市場率先發表。一份最新報告顯示，Xiaomi 今年的旗艦手機陣容將迎來變動，廠方預計會取消推出 Ultra 版本，並改為由三款機型組成整個旗艦系列。據該份報告的細節，Xiaomi 新一代旗艦陣容將會明確劃分為 Xiaomi 18、Xiaomi 18 Pro 以及全新加入的 Xiaomi 18 Pro Max 三款產品。

據悉 Xiaomi 已經終止了 Ultra 版本的開發工作，外界推測主要原因與記憶體供應緊張及零件成本上升有關。在缺少 Ultra 版本的情況下，規格與定位最高的 Xiaomi 18 Pro Max 將會順理成章地肩負起品牌本年度頂級旗艦機型的重任。這意味著追求頂級拍攝與效能配置的用家，今年將需要把目光轉移至這款全新的 Pro Max 機型上。